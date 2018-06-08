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Instagram потішить користувачів ще однією цікавою функцією

152 Читать новость на русском
Instagram тестує ще одну функцію
Instagram тестує ще одну функцію / Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Instagram тестує ще одну цікаву функцію, яка сподобається багатьом користувачам. Так, завсідники цієї соцмережі зможуть миттєво ділитися фотографіями і відео з історій, в яких їх згадали інші користувачі.

Про це повідомляє Сossa.ru.

Ця функція передбачає, що при згадці в Stories користувач отримає повідомлення Direct в чаті з цією людиною. Над повідомленням буде спеціальна кнопка, яка і дасть змогу миттєво додати публікацію у свою історію.

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При цьому можна буде відредагувати цю публікацію: прикріпити різні стікери, гіфки, написи та інші креативні функції. При репості глядачі побачать автора оригінальної публікації і зможуть перейти на його профіль. Щоправда репостити історії зможуть тільки відкриті акаунти.

Оновлення 48 версії Instagram вже доступне для скачування користувачам iOS і Android.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

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Теги: Техно Instagram Інтернет
Джерело: 24 Канал
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