Instagram презентував нову цікаву функцію, яка зробить стрічку ще зручнішою
Вчора, 22 травня, Instagram повідомив про запуск нової функції, яка допоможе прибрати зі стрічки докучливий контент і для цього не потрібно буде відписуватися від друзів.
Про це йдеться в офіційному блозі соціальної мережі.
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Відтепер у користувачів з'явиться можливість приховувати публікації з певних профілів у своїй стрічці, не виключаючи самі акаунти з числа підписок. Таким чином, кожен зможе налаштувати персональну стрічку у відповідності зі своїми інтересами. Нова функція отримала назву Mute.
В Instagram з'явиться функція, яка допоможе приховати надокучливі пости
Всі фотографії будуть як і раніше доступні на сторінці профілю, а користувачеві, який бере участь в бесіді, будуть продовжувати приходити повідомлення про отримані під ними коментарі.
Відтепер не потрібно відписуватися від Instagram-користувачів, аби не бачити їх пости
Варто зазначити, що власники акаунтів, які були виключені з стрічки, не дізнаються про це. Користувач може змінити рішення і повернути профіль в стрічку в будь-який момент.
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За бажанням можна відключити тільки публікації, тільки історії або і те, і інше одночасно.