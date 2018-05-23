13:48
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Instagram презентував нову цікаву функцію, яка зробить стрічку ще зручнішою

326 Читать новость на русском
Instagram презентував функцію Mute
Instagram презентував функцію Mute / unsplash

Вчора, 22 травня, Instagram повідомив про запуск нової функції, яка допоможе прибрати зі стрічки докучливий контент і для цього не потрібно буде відписуватися від друзів.

Про це йдеться в офіційному блозі соціальної мережі.

Читайте також: Instagram здивував новою функцією репостів: які нові можливості отримав додаток

Відтепер у користувачів з'явиться можливість приховувати публікації з певних профілів у своїй стрічці, не виключаючи самі акаунти з числа підписок. Таким чином, кожен зможе налаштувати персональну стрічку у відповідності зі своїми інтересами. Нова функція отримала назву Mute.


В Instagram з'явиться функція, яка допоможе приховати надокучливі пости

Всі фотографії будуть як і раніше доступні на сторінці профілю, а користувачеві, який бере участь в бесіді, будуть продовжувати приходити повідомлення про отримані під ними коментарі.

Відтепер не потрібно відписуватися від Instagram-користувачів, аби не бачити їх пости
Відтепер не потрібно відписуватися від Instagram-користувачів, аби не бачити їх пости

Варто зазначити, що власники акаунтів, які були виключені з стрічки, не дізнаються про це. Користувач може змінити рішення і повернути профіль в стрічку в будь-який момент.

Читайте також: Чому Instagram небезпечний для дівчат – психолог провів дослідження

За бажанням можна відключити тільки публікації, тільки історії або і те, і інше одночасно.

Теги: Техно Інтернет Соцмережі Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук