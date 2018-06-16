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Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Instagram припинив тестування однієї із своїх функцій

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Instagram припинив тестування функції оповіщення про скріншоти Stories
Instagram припинив тестування функції оповіщення про скріншоти Stories / unsplash

Представники Instagram повідомили, що припиняють тестування функції сповіщення щодо того, хто з користувачів зробив скріншот ваших Stories. Варто зазначити, що компанія так і не назвала причини, чому це робить.

Про це повідомляє Fashion Week Daily.

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Тепер ви не зможете дізнаватися, хто з користувачів соціальної мережі Instagram зробив скріншот вашої Stories. Представники компанії без пояснення причини оголосили, що припиняють тестувати функцію оповіщення. Про тестування було заявлено ще в лютому і тоді користувачів повідомили, що автор Stories обов'язково дізнається про кожний скріншот своєї публікації.

Instagram ще не коментує своє рішення про скасування пробного періоду, але багато користувачів вже радіють тому, що можуть без побоювання робити скріншоти.

Раніше подібна функція працювала в додатку Snapchat, але в Instagram від неї вирішили відмовитися.

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Теги: Техно Інтернет Соцмережі Instagram
Джерело: 24 Канал
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