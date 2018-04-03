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Instagram припиняє підтримку свого додатку на Apple Watch

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Instagram припиняє підтримку свого додатку на Apple Watch
Instagram припиняє підтримку свого додатку на Apple Watch / Фото з вільних джерел

Представники Instagram повідомили, що одна з найбільших соціальних мереж припиняє підтримку свого додатку на Apple Watch. Як повідомили фахівці, додаток не користувався популярністю серед власників "розумних" годинників.

Про це повідомляє "Спутник".

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Спочатку така інформація з'явилася на французькому ресурсі iPhoneAddict. За їх словами, розробники додатку Instagram відмовились від подальшої підтримки версії для Apple Watch із-за того, що вона була створена на базі застарівших інструментів для розробників. Замість того, аби оновити програму, співробітники соцмережі вирішили більш раціональним рішенням просто повністю позбутися додатку.

Instagram для Apple Watch буде недоступний після оновлення основного додатку до версії 39, яка вийшла 2 квітня 2018 року. Ми хочемо, щоб люди могли використовувати Instagram на всіх пристроях Apple і ми завжди працюємо в цьому напрямку. Ті, у кого є Apple Watch, можуть і далі насолоджуватися соцмережею Instagram, переглядаючи повідомлення зі смартфона і взаємодіючи з ними,
– йдеться в офіційній заяві представників соцмережі.

Додаток Instagram для Apple Watch з'явилося в 2015 році як демонстрації можливостей "розумних" годинників. Власники пристрою могли переглядати стрічку соцмережі і лайкати знімки інших користувачів.

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Варто зазначити, що Instagram не перша компанія, яка відмовилася від подальшої розробки програми для Apple Watch. Раніше свої продукти для годинників відкликали Amazon, eBay, Twitter та Google. Ця нездорова тенденція повинна змусити Apple переосмислити операційну систему watchOS і запропонувати розробникам нові інструменти, або повністю відмовитися від додатків в годинах і сконцентруватися на більш простих способах взаємодії з ними.

Теги: Техно Соцмережі Ґаджети Apple Instagram
Джерело: 24 Канал
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