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Instagram тестує новий додаток: у чому його особливість

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Instagram тестує новий додаток
Instagram тестує новий додаток / unsplash

Компанія Facebook готує до виходу Lite-версію популярного додатку Instagram. Модифікація соціальної мережі буде розрахована на країни, що розвиваються, в яких користуються бюджетними пристроями із невеликим об'ємом вбудованої пам'яті та малим мобільним трафіком. На користь меншої витрати трафіку свідчить відмова Instagram в Lite-версії від реклами.

Про це повідомляє Android Insider.

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Варто зазначити, що розмір програми складає всього 573 Кбайт, до слова, звичайна програма Instagram важить 32 МБ. Але в такому разі користувачам доведеться чимось жертвувати. Так, Lite-версія позбавлена ​​Direct-повідомлень і можливості завантажувати відеоролики.


Instagram Lite втратить деякі функції

При цьому користувачі все ще будуть здатні завантажувати фотографії, переглядати стрічку, оцінювати та коментувати фотографії, а також переглядати історії друзів. У компанії відзначають швидкий запуск програми.

Наразі додаток тестується в Мексиці, і не виключено, що найближчим часом буде доступний жителям всього світу.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Соцмережі Мексика Додатки Instagram
Джерело: 24 Канал
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