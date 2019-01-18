Instagram українського футболіста "бомбардують" проханнями не йти в російський клуб: фото

Футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький близький до переходу в російський "Зеніт". Ця новина одразу спричинила потік негативу на його адресу в соцмережах.

24 канал повідомляв, що російські ЗМІ вслід за українськими повідомляють про перехід захисника донецького "Шахтаря" в "Зеніт". Російський клуб зробив донецькому "Шахтарю" пропозицію про придбання Ракицького в розмірі близько 10 мільйонів євро.

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Акаунт Ракицького в Instagram заполонили коментарі здебільшого українських уболівальників, які, не особливо добираючи слова, висловлюють свою негативну реакцію.

Варто зазначити, що прес-служба Шахтаря у коментарі для "Футбол 24" назвала таку інформацію "звичайними чутками".

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