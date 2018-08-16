Як захистити свій профіль в Instagram

За останній місяць користувачі Instagram почали масово скаржитись на злом їхніх акаунтів. Так, більшість з них просто викидало з облікових записів, а коли вони намагалися увійти назад, то виявляли, що їх ім'я, фотографія профілю, контактна інформація і опис змінені.

Отож пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть захистити ваш профіль в Instagram.

Складні паролі

Це може звучати банально, але більш серйозно ставтесь до створення своїх паролів. Придумуйте більш складну комбінацію, а не просто дату народження – дата народження і назву вулиці; номер будинку і кличка домашнього улюбленця тощо.

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Справжні дані

При створенні акаунту не використовуйте чужі e-mail або номер телефону, навіть якщо це дані мами чи чоловіка. Вказуйте тільки ваші дані. Адже ви самі не зможете довести. Що профіль дійсно ваш.

E-mail

Використовуйте перевірені і добре відомі вам поштові сервіси, вони мають закінчуватись на .com.

Багатофакторна автентифікація

Оберіть під час реєстрації багатофакторну автентифікацію, яка вимагає використання кількох "доказів" для входу.

Зв’язати акаунт Instagram з Facebook

Приєднайте свій аккаунт Instagram зі сторінкою у Facebook. Її можна зробити, обравши Параметри – пов'язані акаунти – Facebook.

Доступ додатків до Instagram

Во можете перевірити, чи сторонні додатки викорисовують ваш акаунт у соцмережі. За цим лінком можна побачити програми, які мають доступ до вашого акаунту. Перевірте цей список і відключіть доступ підозрілим програмам.

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