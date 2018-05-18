Instagram здивував новою функцією репостів: які нові можливості отримав додаток
В соціальній мережі Instagram розпочали тестування функції, яка допоможе репостити матеріали з інших профілів у ваші Stories.
Про це повідомляє TechCrunch.
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Для того, аби з'явилася можливість користування новою функцією, необхідно оновити програму і натиснути значок паперового літачка під публікацією. Потім варто вибрати варіант "Додати публікацію у вашу історію".
В Instagram з'явилася функція репосту фото з профілів інших користувачів
Зробити репост можна тільки з відкритих акаунтів та з дозволу власника. Налаштувати доступ до власних матеріалів можна в налаштуваннях додатку, тобто ви можете обрати самі чи зможуть ваші підписники репостити собі матеріали з вашого профілю.
Ми завжди випробовуємо способи полегшити обмін будь-якою хвилиною вашого життя з друзями в Instagram,
– наголосили в компанії.
Для конфіденційності користувачі з публічними обліковими записами можуть перейти до своїх Налаштувань, щоб вимкнути можливості інших осіб повторно розміщувати їх публікації. Навіть якщо у вас ще немає можливості репостити фото, ви все одно можете знайти цю функцію в налаштуваннях конфіденційності вже зараз.
Дозвіл репостити ваші фото можна змінити в налаштуваннях
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Варто зазначити, що наразі функція доступна тільки на пристроях під управління операційної системи Android.
Випробування нової функції репосту в Instagram – дивіться відео