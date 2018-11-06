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      Інсталяції, воркшопи та гучні вечірки: чим здивує мультимедійна виставка "SAMSKARA" у Києві

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      15 листопада в Будинку одягу в столиці України відкриє двері відома мультимедійна виставка "SAMSKARA". Виставковий проект, який повністю стирає межі між світами високого мистецтва і повсякденності, запрошує усіх бажаючих подивитись не лише на картини та голограми з доповненими проекціями, а й поспілкуватись з поціновувачами мистецтва в неформальній обстановці.

      Подія традиційно відбудеться в Будинку одягу на Львівській площі, де фахівці з США, Великобританії, Китаю, Таїланду та України покажуть неймовірний виставковий проект "SAMSKARA". Діджитал-алхімік Андроїд Джонс і команда 360Art презентуватимуть більше 70-и картин і голограм, доповнених проекціями, 18-метрову панораму з творами Андроїда Джонса та кінотеатр з шоу Samskara 360, яке отримало 4 світові кінонагороди.

      Читайте також: Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 2-4 листопада

      Окрім вражаючих інсталяцій, відвідувачі імерсивної виставки (створення ефекту зануреності для кращого сприйняття художнього світу) матимуть можливість відвідати цікаві лекції, арт-воркшопи, майстер-класи та навіть послухати dj-сети і побувати на вечірках.


      Виставка "SAMSKARA" у Києві

      Виставка
      Виставка "SAMSKARA" у Києві

      Вперше у нас будуть інтерактивні проекції, з якими можна взаємодіяти. Основа таких інсталяцій – система кінект (kinect): коли люди рухаються перед проекцією і вона змінюється від їхніх рухів. Одну зі своїх місій наша студія вбачає у тому, щоб доносити знання про нові технології, концептуальні ідеї та приголомшливі можливості для їх використання в мистецтві та освіті,
      – поділилась арт-директор виставки Samskara та представник компанії 360Art в Україні Анна Духнівська.

      Виставка
      Виставка "SAMSKARA" у Києві

      Виставка
      Виставка "SAMSKARA" у Києві

      Виставка працюватиме з 15 листопада і прийматиме відвідувачів щотижня з вівторка по неділю з 13:00 до 23:00. Вхід для дітей, вік яких не сягнув 7 років, безкоштовний. Для дітей, віком 7-12 років, вхід коштує 150 грн, а для дорослих 250 гривень – в будні дні, і 300 гривень – у вихідні. Квитки на мистецьку подію ви можете придбати тут.

      Більше фото дивіться у фотогалереї

      Теги: LifeStyle Новини Києва Новини культури Мистецтво Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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