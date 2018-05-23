Інститут просвіти. Чим загрожує фаст-фуд, окрім ожиріння

Чи міг подумати франкфуртський м'ясник Чарльз Фельтман, що його винахід – ход-дог – завоює любов американців. А згодом разом із іншим фаст-фудом принесе у США національне лихо – ожиріння.

У США з надмірною вагою кожен третій. І не дивно, бо лише хот-догів американці з'їдають близько 20 мільрдів на рік.

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Сьогодні фаст-фуд – їжа мільйонів. Така смачна, але така небезпечна. В Україні від зайвої ваги вже потерпає кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік. Це майже чверть населення.

Головна причина – нездорове харчування, яке містить надмірну кількість жирів і вуглеводів, підслювачі смаку, ароматизатори і трансжири. Найпопулярніший згущувач фаст-фуду – кукурудзяний декстрин – також є клеєм для конвертів і поштових марок.

Часто таку улюблену "швидку їжу" смажать в олії, яку не змінюють по кілька діб. А це канцерогени, що викликають рак. Доведено, якщо їсти фаст-фуд щодня, то ризик розвитку раку збільшується на 21%. Таку небезпеку можна порівняти хіба з впливом тютюну.

Оптимістичний сценарій – ожиріння, яке може вкоротити вам шосту частину життя. Про хвороби кишково-шлункової системи у хотдогоманів навіть зайве казати.

Вихід – здорове харчування (не дієта). Викиньте сковорідку. Пийте більше негазованої води. Налягайте на овочі і фрукти. Харчуйтеся п'ять разів на день невеликими порціями. Добре пережовуйте їжу. Влаштовуйте розвантажувальні дні. Більше рухайтесь та гуляйте на свіжому повітрі, бо тіло – це багаж, який несеш все життя. І що важче він, то коротша подорож.