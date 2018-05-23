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Інститут просвіти. Чому українська молодь, яка здатна на революцію, не йде голосувати для змін

Інститут просвіти 97 Читать новость на русском

Чим молодь Великобританії схожа на молодь України, і які їхні вчинки могли змінити хід історії країн, але цього не сталось через просту відмову від голосування – дивіться у програмі.

Червень 2016 року. Великобританія. 52% британців голосують за вихід країни з Євросоюзу. Далі – певний шок і сумніви навіть серед тих, хто проголосував "за". Але шляху назад немає. Молодь, більшість якої була проти Brexit, просто не прийшла на дільниці.

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Листопад 2013 року. Україна. Влада скасовує підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Шок. І першим, хто висловлюється "проти", була молодь. Українські студенти вийшли на мирний протест. Далі – побиття, розстріли, війна. Але саме молодь змінила покірний хід історії.

Україна в наші дні

Опитування свідчить: лише 10% молоді цікавляться політикою і, водночас, значно більше переймаються корупцією. Перед вибором "воля або достаток" молоді українці на боці цінностей і свободи. Вони прогресивні, але не йдуть голосувати. Вони роблять революцію, але не йдуть працювати у владу, щоб реалізувати своє бачення розвитку країни.

Не слід виправдовувати світовими тенденціями. Адже сьогодні Себастьян Курц – наймолодший голова уряду Австрії у світі. Еммануель Макрон – наймолодший очільник Франції з часів Наполеона. Вони можуть, а ми не гірші. Для цього потрібно не полінуватись і хоча б прийти на вибори.

Себастьян Курц
Себастьян Курц

Щоб проголосувати усвідомленно, пошукайте в інтернеті, між ким обиратимете. Повірте, не все вирішується нагорі. Ваша думка важлива.

Теги: Інститут просвіти студенти Євромайдан Brexit
Джерело: 24 Канал
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