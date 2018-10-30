Інститут просвіти. Чому варто пересісти на велосипед: основні причини

Любиш природу та бережеш гаманець – пересідай на велосипед. Ровер знову став трендом, як і 130 років тому. Нині в Китаї на одне авто припадає 250 велосипедів, а половина всіх поїздок тут – саме на роверах.

А у велосипедних столицях Європи – Данії, Німеччини та Голландії – 30%. У німецькому Фрайбурзі навіть є престижний житловий район, де заборонено користуватися автомобілем, але можна пересуватися на двоколісному.

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Велосипеди на піку популярності, затятих роверистів не бракує навіть серед політиків – Джордж Буш-молодший, Ніколя Саркозі, Девід Кемерон та інші.



Політики також пересідають на велосипеди

Список можна продовжувати і не дивно, адже цей транспорт корисний для довкілля, вашого здоров’я і навіть гаманця. Він не забруднює повітря і не створює шуму, а також тримає тіло у гарній фізичній формі, знижує ризики інфаркту, зміцнює спину та кістки. А ще добре розвантажує вулиці від міського транспорту, з ним не стоїш у заторах і з паркуванням не такий клопіт.



Велосипеди корисні для здоров'я

Велосипедисти повноправні учасники дорожнього руху, тротуарами дозволено їздити лише малюкам до 7 років, від 7 до 14 обирати тільки велодоріжки, а далі – дорога.



Де можна їздити велосипедом у різному віці

Крути педалі та пам’ятай, що ровери повинні бути обладнані світловідбивачами, а для руху вночі ще й фарами. Перед кожним виїздом перевіряй справність гальм. А помітний здалеку одяг та шолом – головні атрибути безпечної велоподорожі. Окуляри та рукавички теж будуть не зайвими.