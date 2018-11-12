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      Інститут просвіти. Переконливі факти для вакцинації дитини від кору

      Інститут просвіти 27 Читать новость на русском

      У 2017 році в столиці Італії Римі був спалах кору – вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі.

      Тоді в країні зафіксували втричі більше випадків захворювання на кір, ніж за увесь попередній рік.

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      Врешті італійський уряд вирішив, що перш ніж іти до школи, діти повинні пройти обов'язково вакцинуватися від 12 найпоширеніших хвороб.


      Кір в Італії

      І не дивно, бо близько 400 дітей у світі помирають від цього захворювання щодня. Цьогоріч у Європі від кору померло 37 людей і найбільше хворих в Україні. Минулого року зафіксували майже 5 тисяч випадків захворювання на кір.

      9 з 10 не імунізованих людей хворіють на кір після контакту з хворими. У третині випадків будуть такі ускладнення, як втрата слуху, енцефаліт і пневмонія. А ліків проти кору не існує.


      Кір в Україні

      Єдиний надійний метод профілактики – це вакцинація, альтернатив немає. Проте потрібно пам’ятати, що не можна вакцинувати хвору дитину або ту в якої висока температура.

      Навіть, якщо малюк здоровий, але вдома хтось потерпає від нежитю чи кашлю, то щеплення краще відкласти. Огляд у лікаря перед вакцинацією – обов'язковий. Йому потрібно сказати, чи має дитина алергію на ліки або на такі продукти, як желатин або курятина. Вони часто є складниками вакцини.


      Продукти, які часто є складниками вакцини

      Щороку саме вакцинація рятує мільйони життів.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Інститут просвіти Здоров'я Кір
      Джерело: 24 канал
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