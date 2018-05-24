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Інститут просвіти. Як правильно засмагати, щоб не зашкодити здоров’ю

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Славнозвісна Коко Шанель запровадила не лише моду на чорну сукню, але й на засмагу. Це сталося випадково. Коко обгоріла у круїзі до Кан. Утім мода на засмаглу шкіру тримається вже сотню років. Це стильно, але не завжди безпечно.

Ультрафіолетові промені проникають у шкіру лише на міліметр, але при цьому знищують бактерії, знижують рівень холестерину, нормалізують обмін речовин, сприяють утворенню вітаміну D. Також під сонячними променями виробляється гормон радості.

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Однак часте засмагання ослаблює імунітет, сприяє передчасному старінню, викликає рак шкіри та алергії. Потемніння – це захист шкіри від ультрафіолетових променів. Тому сонця має бути в міру.

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Не варто засмагати в обідню пору, тоді ультрафіолет особливо шкідливий. Найбезпечніше засмагання – до 11 ранку та після 16 години. Обов’язково потрібно користуватися сонцезахисними кремами.

Теги: Поради Здорове життя Здоров'я Інститут просвіти відпочинок
Джерело: 24 Канал
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