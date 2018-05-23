Інститут просвіти. Як шахраї виманюють ваші персональні дані через соцмережі

Соціальні мережі стали сучасним стилем життя. Кожну секунду кількість їхніх користувачів збільшується на вісім осіб. Якби Facebook був державою, то він би зайняв третє місце за кількістю населення, одразу після Китаю та Індії.

У Facebook зареєстровано понад мільярд людей. Українці за рівнем активності у соцмережах лише на 5% відстають від китайських користувачів. І з'являються там так часто, як і користувачі з Індії та Росії.

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Та поки ви в мережі шукаєте розважальний контент чи новинки у світі гаджетів, вас уже знайшли. Аферисти. Соціальні мережі – просто клондайк для шахраїв.

Полюбляєте кумедні "психологічні" тести? А це можуть бути замасковані сайти, на яких аферисти виманюють доступ до персональних даних. Такі бази потрапляють на чорний ринок. Їх скуповують шахраї. Вони знають, як вирахувати банківські рахунки за інформацією сторінок у соцмережах. І за якийсь час вам приходить "лист щастя" у вигляді кредиту, який ви не брали.

Не залишайте свої дані на підозрілих сайтах. Поставте на свої сторінки закритий доступ і приймайте запити у друзі лише тих, з ким знайомі особисто.