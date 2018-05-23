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Інститут просвіти. Які переваги мають українці, що вчать іноземну мову

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Нова мова – новий світ. Нині знання двох трьох іноземних мов стає нормою життя. Утім, поки що українці серед найгірших знавців англійської в Європі.

З 26 європейських країн, яких опитали торік, наша країна 24-та. Але так було не завжди. 

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Князь Ярослав Мудрий, гетьман Іван Мазепа володіли кількома іноземними мовами. Український мовознавець Андрій Білецький знав аж 90 мов. А блискучий лінгвіст з України Микола Лукаш тлумачив "Фауста" Ґете самим німцям. Вони ніяк не могли зрозуміти, що мав на увазі класик. І всі ці поліглоти-українці вчили мову без інтернету та електронних перекладачів. 

Знати іноземну, окрім рідної, не просто модно, а й прибутково. Українські роботодавці вже готові вдвічі більше платити фахівцям, які знають англійську. 

Якщо плануєте стати держслужбовцем, то новий закон просто вимагає знання іноземної мови. Щоправда, потім на роботі і доплачують офіційно. 

Знання іноземної мови – перевага, що забезпечує престижну роботу, можливість подорожувати світом і вільно спілкуватись, доступніші закордонні гранти та стипендії. І не лише. Дослідження свідчать, що багатомовність поліпшує увагу та пам'ять. Поліглоти відкритіші до нового, працелюбніші та легше справляються зі складними завданнями. 

Маєш бажання вивчити іноземну? Тоді розвісь стікери з новими словами в місцях, де найчастіше буваєш. Почни писати блог мовою, яку вивчаєш. Слухай іноземні пісні разом з перекладом. Зміни налаштування телефону. Приєднайся до іноземних спільнот у соцмережах. І фантазуй про свої плани мовою, яку прагнеш, опанувати. У тебе неодмінно вийде. 

Теги: LifeStyle Освіта Інститут просвіти Мотивація
Джерело: 24 Канал
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