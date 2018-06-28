Intel готується випустити топову ігрову систему
В мережі з’явилася інформація про новий чіпсет від компанії Intel під назвою Z390. Цього разу журналісти повідомили, що геймерів очікує найпотужніший споживчий процесор для ігор.
Про це повідомляє Wccftech.
Інженери Intel розробили чіпсет Z390, який буде підтримувати 8-ядерні процесори на платформі 1151v2, включаючи Intel Core i9 – найпотужніший CPU на споживчому ринку. Процесор нового покоління вже показав себе: по тестах продуктивності у нього гідні результати. За словами журналістів, лінійка Z390 буде представлена кількома продуктами:
- Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоків)
- Intel Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоків)
- Intel Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоків)
Точних специфікацій новинки поки немає, проте передбачається, що модель i9-9900K стане конкурентом процесорів Ryzen від AMD. При цьому Z390 не зробить грандіозного стрибка в порівнянні з Z370, але деякі переваги, безумовно, дадуть про себе знати.
Наприклад, підтримка 6 портів USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 AC і Bluetooth 5.0. А ось головне обмеження платформи 1151, 16 ліній шини PCI Express для підключення відеокарт, на жаль, залишиться. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на схемі.
Характеристики нового процесора Intel Z390
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