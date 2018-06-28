Intel готується випустити топову ігрову систему

В мережі з’явилася інформація про новий чіпсет від компанії Intel під назвою Z390. Цього разу журналісти повідомили, що геймерів очікує найпотужніший споживчий процесор для ігор.

Про це повідомляє Wccftech.

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Інженери Intel розробили чіпсет Z390, який буде підтримувати 8-ядерні процесори на платформі 1151v2, включаючи Intel Core i9 – найпотужніший CPU на споживчому ринку. Процесор нового покоління вже показав себе: по тестах продуктивності у нього гідні результати. За словами журналістів, лінійка Z390 буде представлена ​​кількома продуктами:

Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоків) Intel Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоків) Intel Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоків)

Точних специфікацій новинки поки немає, проте передбачається, що модель i9-9900K стане конкурентом процесорів Ryzen від AMD. При цьому Z390 не зробить грандіозного стрибка в порівнянні з Z370, але деякі переваги, безумовно, дадуть про себе знати.

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Наприклад, підтримка 6 портів USB 3.1 Gen 2.0, Wi-Fi 802.11 AC і Bluetooth 5.0. А ось головне обмеження платформи 1151, 16 ліній шини PCI Express для підключення відеокарт, на жаль, залишиться. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на схемі.



Характеристики нового процесора Intel Z390

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