Intel презентувала нову лінійку процесорів Whiskey Lake та Amber Lake: характеристики

Корпорація Intel представила нові лінійки мобільних процесорів під кодовими назвами Whiskey Lake та Amber Lake. Завдяки новій схемі енергоспоживання, нові чіпи серій U та Y дають змогу ноутбукам та планшетам працювати до 16 годин.

Про це повідомляє Wccftech.

Серія U включає в себе три моделі процесорів: Core i7-8565U та i5-8265U, які отримали по чотири ядра з підтримкою технології Hyper-Threading, i3-8145U з двома ядрами. Теплопакет (TDP) всієї лінійки обмежений значенням 15 Вт. Серія Y також представлена ​​трьома моделями: Core i7-8500Y, i5-8200Y і m3-8100Y. Всі новинки отримали по два ядра і чотири потоки, а їх TDP становить всього 5 Вт. Виконано обидві лінійки за вдосконаленим 14-нанометровим техпроцесом, що дозволило оптимізувати енергоспоживання і збільшити робочі частоти.



Intel представила нові лінійки прогцесорів Whiskey Lake та Amber Lake

Згідно зі специфікацією, при рекомендованій виробником яскравості в 200 ніт лептоп з таким процесором може пропрацювати до 16-19 годин без підзарядки. Незважаючи на низький тепловий бюджет, пристрої з новими процесорами лінійки U будуть забезпечені підтримкою 4K UHD-відео і технологій Dolby Vision і Dolby Atmos при використанні вбудованої графіки.

Що стосується ігрових можливостей, Intel обіцяє сумісність інтегрованих GPU з безліччю популярних релізів. У список увійшли World of Tanks, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Battlefield 1 та багато інших.



Процесори Intel Whiskey Lake та Amber Lake підтримує популярні ігри

Новий чіпсет забезпечує підтримку гігабітного WI-Fi з'єднання для всіх нових CPU і оснащується контролером USB 3.1 Gen2, а також виділеним сигнальним процесором для роботи зі звуком. Intel повідомляє про двократний приріст продуктивності мобільних процесорів восьмого покоління в порівнянні з Core i5-4200U.

Розробники підкреслюють, що крім вражаючих технічних параметрів, вони змогли зберегти і мініатюрні розміри процесорів. Завдяки цьому, їх можна встановлювати всередину тонких конструкцій, товщина яких не перевищує семи міліметрів.



Характеристики процесорів Intel Whiskey Lake та Amber Lake

Відповідно до прес-релізу компанії, анонси лептопів на Whiskey Lake-U і планшетів на процесорах Amber lake-Y почнуться вже цього тижня. У продаж пристрої на базі CPU нового покоління надійдуть в вересні.

