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Intel презентувала нову лінійку процесорів Whiskey Lake та Amber Lake: характеристики

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Intel Whiskey Lake та Amber Lake: огляд, характеристики
Intel Whiskey Lake та Amber Lake: огляд, характеристики / Фото з вільних джерел

Корпорація Intel представила нові лінійки мобільних процесорів під кодовими назвами Whiskey Lake та Amber Lake. Завдяки новій схемі енергоспоживання, нові чіпи серій U та Y дають змогу ноутбукам та планшетам працювати до 16 годин.

Про це повідомляє Wccftech.

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Серія U включає в себе три моделі процесорів: Core i7-8565U та i5-8265U, які отримали по чотири ядра з підтримкою технології Hyper-Threading, i3-8145U з двома ядрами. Теплопакет (TDP) всієї лінійки обмежений значенням 15 Вт. Серія Y також представлена ​​трьома моделями: Core i7-8500Y, i5-8200Y і m3-8100Y. Всі новинки отримали по два ядра і чотири потоки, а їх TDP становить всього 5 Вт. Виконано обидві лінійки за вдосконаленим 14-нанометровим техпроцесом, що дозволило оптимізувати енергоспоживання і збільшити робочі частоти.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Intel представила нові лінійки прогцесорів Whiskey Lake та Amber Lake

Згідно зі специфікацією, при рекомендованій виробником яскравості в 200 ніт лептоп з таким процесором може пропрацювати до 16-19 годин без підзарядки. Незважаючи на низький тепловий бюджет, пристрої з новими процесорами лінійки U будуть забезпечені підтримкою 4K UHD-відео і технологій Dolby Vision і Dolby Atmos при використанні вбудованої графіки.

Що стосується ігрових можливостей, Intel обіцяє сумісність інтегрованих GPU з безліччю популярних релізів. У список увійшли World of Tanks, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Battlefield 1 та багато інших.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Процесори Intel Whiskey Lake та Amber Lake підтримує популярні ігри

Новий чіпсет забезпечує підтримку гігабітного WI-Fi з'єднання для всіх нових CPU і оснащується контролером USB 3.1 Gen2, а також виділеним сигнальним процесором для роботи зі звуком. Intel повідомляє про двократний приріст продуктивності мобільних процесорів восьмого покоління в порівнянні з Core i5-4200U.

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Розробники підкреслюють, що крім вражаючих технічних параметрів, вони змогли зберегти і мініатюрні розміри процесорів. Завдяки цьому, їх можна встановлювати всередину тонких конструкцій, товщина яких не перевищує семи міліметрів.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Характеристики процесорів Intel Whiskey Lake та Amber Lake

Відповідно до прес-релізу компанії, анонси лептопів на Whiskey Lake-U і планшетів на процесорах Amber lake-Y почнуться вже цього тижня. У продаж пристрої на базі CPU нового покоління надійдуть в вересні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Intel Огляди планшети ноутбук
Джерело: 24 Канал
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