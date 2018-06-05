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Intel презентувала процесор із рекордною кількістю ядер

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28-ядерний процесор Intel
28-ядерний процесор Intel / The Verge

На виставці Computex 2018 компанія Intel анонсувала ювілейний процесор Core i7-8086K, який приурочили до 40-річчя з моменту виходу першого чіпа компанії – 8086, а також процесор із вражаючою кількістю ядер.

Про це повідомляє The Verge.

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Новий Core i7-8086K відноситься до восьмого покоління процесорів Intel. Він включає шість ядер, які працюють на частоті 4 ГГц зі збільшенням до 5 ГГц в режимі Boost. Крім того, чіп має розблокований множник, так що його можна розігнати ще сильніше.

Intel планує випустити Core i7-8086K 8 червня – через 40 років після виходу Intel 8086 – обмеженою серією в символічні 8 086 примірників. Вартість процесора поки не оголошена.

Core i7-8086K
Intel презентувала ювілейний процесор Core i7-8086K

Ще одним анонсом Intel став 28-ядерний процесор для настільних комп'ютерів, який вийде в кінці 2018 року. Подробиць про чіп відомо небагато. Це односокетове рішення, всі ядра якого працюють на тактовій частоті 5 ГГц. У бенчмарку Cinebench чіпсет продемонстрував вражаючі 7 334 бали.

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Ціна 28-ядерного процесору Intel не повідомляється. З огляду на той факт, що 18-ядерний чіп Intel коштує 1 999 доларів (близько 52 239 гривень), то новий екземпляр буде значно дорожчим.

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Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
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