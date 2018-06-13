Intel презентує дискретні відеокарти власного виробництва

Компанія Intel вирішила вийти за рамки ринку центральних процесорів. Генеральний директор корпорації Брайан Кржаніч офіційно оголосив, що Intel працює над новими дискретними відеокартами власного виробництва.

Про це повідомляє wccftech.

Читайте також: Intel презентувала процесор із рекордною кількістю ядер

Intel зараз активно працює над двома лінійками GPU з кодовими назвами Arctic Sound та Jupiter Sound. Галузевий аналітик Ашраф Ісса стверджує, що Arctic Sound стане першим відеоприскорювачем Intel 12 покоління, і отримає шину EMIB для з'єднання з процесором. І хоча ця схема нагадує вже існуючі інтегровані рішення Vega MH та Intel 8809G, область її застосування не обмежиться датацентрами. До випуску, за наявною інформацією, планується і геймерска серія відеокарт.

Лінійка Jupiter Sound стане спадкоємицею Arctic Sound, і буде представляти вже 13 покоління графіки від Intel. Дата виходу новинки поки невідома, адже вона знаходиться на ранній стадії розробки. Однак очікується, що вона стане значно швидше попередниці.

Раніше в мережі вже ширилися чутки про те, що Intel покаже нові GPU в рамках виставки CES 2019, але, за словами Кржаніча, запуск дискретних відеокарт відбудеться лише в 2020 році. З огляду на те, що в середньому від початку розробки до випуску відеокарти проходить три роки, ця заява виглядає досить амбітною.

Однак слід враховувати, що відповідальним за підрозділ GPU став Раджа Кодурі, колишній очільник Radeon Technologies Group, який має багатий досвід розробки відеоприскорювачів.

Читайте також: В мережі з'явились характеристики нового 10-нм процесора від Intel

Виходу дискретних відеокарт Intel посприяла корпорація NVIDIA, адже саме вона продала процесорному гіганту свої базові напрацювання і ліцензію на виробництво графічних прискорювачів. Це дозволило Intel почати розробку власних відеокарт, не побоюючись патентних позовів.

Варто зазначити, що це не перша спроба Intel вийти на ринок дискретної графіки, проте вперше компанія вкладає в розробку такі амбіції, ресурси і таланти.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.