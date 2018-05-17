Intel розпочала тестові поставки 10-нм чіпів сімейства Cannon Lake: чим унікальна розробка

Компанія Intel розпочала перші тестові відправки нового 10-нм процесора сімейства Cannon Lake, проте перші інженерні зразки призначені не для користувачів, а для підприємців та сторонніх компаній.

Про це повідомляє FainaIdea.

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Нова технологія 10 нанометрового технічного процесу обростає все більш новою і цікавою інформацією, однак, як заявляє сама компанія, перехід на 10-нм виявився значно тривалішим і складнішим, ніж планувалося спочатку. Варто зазначити, що спочатку Intel планувала випустити даний техпроцесор ще в кінці 2015 року, однак перша затримка сталася до 2017 року, а тепер же нове покоління стає все більш розвиненим.

Як заявляє виконавчий директор компанії Intel, Брайан Кржаніч, перехід на новий техпроцесор стає дійсно помітним викликом для компанії, навіть через кілька років. Зараз компанія відзначає, що поки що з усієї нової лінійки 10-нм процесорів буде випущений тільки одиничний тип Cannon Lake, перші готові інженерні партії якого почнуть продаватися вже в 2019 році.



Intel витратила майже 3,5 роки аби презентувати революційні 10-нм чіпи

Першим процесором Cannon Lake, запущеним в продаж, стала модель Intel Core i3-812U, 8 покоління, яка працює на частоті в 2,2 Гц і володіє двома ядрами і чотирма потоками відповідно. При цьому даний робочий інженерний концепт процесора підтримує технологію TurboBoost та розганяє його до 3,2 Гц. Варто відзначити, що перехід на 10-нм техпроцесор позитивно позначився на одному аспекті функціоналу чіпа – фахівцям вдалося знизити кінцеве енергоспоживання до 15 Ватт, що є дійсно унікальним і незвичайним результатом.

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Саме останній аспект обіцяє найбільш широке застосування нового техпроцесору вже найближчим часом, при цьому виробник заявляє, що чіпи такого типу прекрасно справляються зі надшвидкісною оперативною пам'яттю аж до 3200 МГц з пропускною спроможністю в 41,6 Гбайт за секунду. Залишається лише дочекатися фінального запуску на ринок нового чіпа і перших порівняльних результатів від користувачів, які також з нетерпінням очікують цього запуску.