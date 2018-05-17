03:34
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 11°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
  • понеділок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Intel розпочала тестові поставки 10-нм чіпів сімейства Cannon Lake: чим унікальна розробка

484 Читать новость на русском
Intel розпочала тестові поставки 10-нм чіпів сімейства Cannon Lake: чим унікальна розробка
/ Фото з вільних джерел

Компанія Intel розпочала перші тестові відправки нового 10-нм процесора сімейства Cannon Lake, проте перші інженерні зразки призначені не для користувачів, а для підприємців та сторонніх компаній.

Про це повідомляє FainaIdea.

Читайте також:  Intel планує випускати інтегровані відеокарти, які не поступаються NVIDIA

Нова технологія 10 нанометрового технічного процесу обростає все більш новою і цікавою інформацією, однак, як заявляє сама компанія, перехід на 10-нм виявився значно тривалішим і складнішим, ніж планувалося спочатку. Варто зазначити, що спочатку Intel планувала випустити даний техпроцесор ще в кінці 2015 року, однак перша затримка сталася до 2017 року, а тепер же нове покоління стає все більш розвиненим.

Як заявляє виконавчий директор компанії Intel, Брайан Кржаніч, перехід на новий техпроцесор стає дійсно помітним викликом для компанії, навіть через кілька років. Зараз компанія відзначає, що поки що з усієї нової лінійки 10-нм процесорів буде випущений тільки одиничний тип Cannon Lake, перші готові інженерні партії якого почнуть продаватися вже в 2019 році.

Intel витратила майже 3,5 роки аби презентувати революційні 10-нм чіпи
Intel витратила майже 3,5 роки аби презентувати революційні 10-нм чіпи

Першим процесором Cannon Lake, запущеним в продаж, стала модель Intel Core i3-812U, 8 покоління, яка працює на частоті в 2,2 Гц і володіє двома ядрами і чотирма потоками відповідно. При цьому даний робочий інженерний концепт процесора підтримує технологію TurboBoost та розганяє його до 3,2 Гц. Варто відзначити, що перехід на 10-нм техпроцесор позитивно позначився на одному аспекті функціоналу чіпа – фахівцям вдалося знизити кінцеве енергоспоживання до 15 Ватт, що є дійсно унікальним і незвичайним результатом.

Читайте також: Intel випустить чіпсет із ідентичною назвою, як у головного конкурента – AMD

Саме останній аспект обіцяє найбільш широке застосування нового техпроцесору вже найближчим часом, при цьому виробник заявляє, що чіпи такого типу прекрасно справляються зі надшвидкісною оперативною пам'яттю аж до 3200 МГц з пропускною спроможністю в 41,6 Гбайт за секунду. Залишається лише дочекатися фінального запуску на ринок нового чіпа і перших порівняльних результатів від користувачів, які також з нетерпінням очікують цього запуску.

Теги: Ґаджети Техно Intel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 17 травня: обстріл школи у Світлодарську, у Раді ухвалили важливі закони
17 травня, 22:38 Головні новини 17 травня: обстріл школи у Світлодарську, у Раді ухвалили важливі закони
2194
Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
17 травня, 22:01 Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
Блог Медіа 219
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
17 травня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 833
17 травня, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1269
Вибори і компромат: чи потоплять
17 травня, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1277
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук