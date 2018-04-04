Intel випустив надпотужний чіп для ноутбуків Core i9

Компанія Intel анонсувала свій перший процесор Core i9, який призначений для встановлення в ноутбуки. Топова модель – Core i9-8950HK – розганяється до 4,8 ГГц в режимі "турбоприскорення" (базова частота – 2,9 ГГц), має в своєму розпорядженні 6 обчислювальних ядер і 12 потоків.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: Xiaomi випустить ігровий ноутбук

Розробники повідомляють, що "найкращий ноутбучний чіп для ігор та творчості, коли-небудь створений Intel", забезпечує 29-відсотковий загальний приріст до швидкості в порівнянні з попередніми процесорами Intel 7 покоління. В іграх продуктивність i9-8950HK вище на 41%, в монтажі 4K-відео – до 59%.

Крім Core i9, компанія представила i5 і i7 для ноутбуків. На відміну від чіпів Kaby Lake R 8 покоління, які були за фактом поліпшеними версіями чіпів 7 покоління, ці моделі також будуть базуватися на архітектурі Coffee Lake з техпроцесом 14nm ++.

Як зазначає The Verge, нові чіпи i9, i7 і i5 є частиною серії H. На відміну від гібридних Radeon RX Vega M з вбудованою графікою, що створювалися разом з AMD для тонких і легких ноутбуків, новинки Coffee Lake орієнтовані на найпродуктивніші лептопи з потужними дискретними відеокартами.

Читайте також: Компанія Apple запатентувала MacBook з двома екранами

Одними з перших нові Core встановлять в оновлений Nitro 5 виробництва Acer, також компанія Gigabyte планує випустити нові моделі ноутбуків з Core i7. Потужними чіпами обладнають також Notebook Odyssey Z від Samsung та ROG Zephyrus M виробництва Asus.