Центральним матчем вівторока, 6 листопада, у Лізі чемпіонів стане протистояння італійського "Інтера" та іспанської "Барселоани". Матч топ-грандів європейського футболу можна буде переглянути і в Україні.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є компанія "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Однак на жодному з ним матч "Інтер" – "Барселона" не покажуть. На каналі "Футбол 2" у цей час йтиме трансляція матчу "Наполі" – ПСЖ. Щодо "Футбол 1", то в них йтиме програма "Ліга Чемпіонів. ONLINE", де у прямому ефірі зі студії всі матчі ігрового дня, приправлені коментарями та аналізом наших футбольних експертів та коментаторів. Відтак моменти матчу "Інтер" – "Барселона" можна буде побачити на цьому каналі, однак весь матч – ні.

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Натомість матч "Інтер" – "Барселона" дивитися онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Там буде доступна повна гра. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

Огляд матчу "Інтер" – "Барселона" та відео голів – на сайті 24 Каналу по закінченні матчу.

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