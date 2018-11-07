Матч між італійським "Інтером" та іспанською "Барселоною" у Лізі чемпіонів 6 листопада відзначився бойовою грою у виконанні двох команд, невезінням Луїса Суареса та виходои "гранатово-синіх" у плей-оф.

Інтер – Барселона 1:1

Голи: Ікарді, 87 – Малком, 83

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Гра розпочалася з моменту півзахисника "Інтера" Весіно, який завдавав удару з-під захисника з розвороту. Відповідь "Барселони" – небезпечний удар від Дембеле, коли нападник цілий у верхній дальній кут воріт. Та голкіпер Хандановіч справився з ударом.

Цей матч можна вважати грою невикористаних моментів Луїса Суареса. Попри те, що "Барселона" у Лізі чемпіонів забила десять голів, нападник ще не відзначався у турнірі. І змарнував декілька нагод у матчі з "Інтером". Особливо небезпечний момент був у нього, коли Хандановіч невдало виніс м’яч, його перехопив Ракітіч. Та удар уругвайського нападника пройшов вище воріт. Згодом він же, отримавши м'яч у штрафному майданчику, намагався закинути його під дальню штангу – мимо. Небезпечний удар завдавав Дембеле – Суарес невдало підставив ногу. Після подачі з кутового перший раз у форварда не вдався удар, а після добивання м'яч пройшов повз рамку воріт. І єдиний раз, коли він у першому таймі бив у площину воріт – надійно зіграв Хандановіч.

На це все "Інтер" відповів моментом Асамоа, але після удару в дотик від захисника м'яч пройшов повз рамку воріт.

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Другий тайм розпочався з небезпечного моменту Ракітіча, та він не зумів переграти співвітчизника у протилежних воротах. Коли ж гол забив Суарес, то за мить до того м’яч покинув межі поля. Після цього гра дещо заспокоїлася, і єдиним моментом став удар Політано головою після навісу Перішича.

Все у цьому матчі вирішилося за десять хвилин до закінчення. Розпочалося все з того, що Малком вийшов на заміну на 81-ій хвилині. А вже на 83-ій хвилині він забив. Удар був низом, під руку воротаря.

Та за декілька хвилин "Інтер" врятував нічию. Відзначився Ікарді, який забив з-поміж двох захисників поміж ніг воротарю.

"Барселона" набирає 10 очок та гарантує собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів після чотирьох турів. "Інтер" посперечається за друге місце з "Тоттенхемом".

Відеоогляд матчу Інтер – Барселона