"Інтер" планує купити Тайсона в "Шахтаря", – італійські ЗМІ

Міланський "Інтер" спробує придбати Тайсона Барселлоса. На трансфері лідера гірників наполягає головний тренер італійського клубу Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє портал Footboom, з посиланням на італійських журналістів.

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"Інтер" готовий викласти за Тайсона близько десяти мільйонів євро. Конкуренцію неррадзурі готові скласти кілька клубів англійської Прем'єр-ліги.

Цього сезону Тайсон Барселлос зіграв за "Шахтар" 20 матчів. У яких чотири рази вражав ворота суперників. Також в доробку бразильця 9 результативних пасів.

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