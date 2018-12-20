"Інтер" планує купити Тайсона в "Шахтаря", – італійські ЗМІ
Міланський "Інтер" спробує придбати Тайсона Барселлоса. На трансфері лідера гірників наполягає головний тренер італійського клубу Лучано Спаллетті.
Про це повідомляє портал Footboom, з посиланням на італійських журналістів.
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"Інтер" готовий викласти за Тайсона близько десяти мільйонів євро. Конкуренцію неррадзурі готові скласти кілька клубів англійської Прем'єр-ліги.
Цього сезону Тайсон Барселлос зіграв за "Шахтар" 20 матчів. У яких чотири рази вражав ворота суперників. Також в доробку бразильця 9 результативних пасів.
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Джерело: 24 Канал
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