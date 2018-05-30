"Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футбол у Росії

Український телеканал "Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться у Росії.

"Інтер" придбав права на трансляцію Мундіалю у Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ). Про це повідомляє Sport Arena. Однак офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

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Варто додати, що НТСУ викупила права на трансляцію ЧС-2018 у Росії ще в 2010 році. Однак після початку окупації Криму та війни на Донбасі, канал UA:Перший з політичних причин відмовився від трансляції спортивних подій на території країни-агресора, у тому числі Мундіалю.

Ймовірним транслятором ЧС-2018 у Росії міг стати медіахолдинг "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Однак на каналі відмовилися від купівлі прав на показ через можливу негативну реакцію глядачів.

Щодо "Інтера", то за однією з версій, канал може запросити російських коментаторів на трансляцію матчів Мундіалю.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.