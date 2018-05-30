13:01
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футбол у Росії

649 Читать новость на русском
"Інтер" покаже ЧС-2018

Український телеканал "Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться у Росії.

"Інтер" придбав права на трансляцію Мундіалю у Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ). Про це повідомляє Sport Arena. Однак офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Читайте також: Скільки українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу у Росії

Варто додати, що НТСУ викупила права на трансляцію ЧС-2018 у Росії ще в 2010 році. Однак після початку окупації Криму та війни на Донбасі, канал UA:Перший з політичних причин відмовився від трансляції спортивних подій на території країни-агресора, у тому числі Мундіалю.

Ймовірним транслятором ЧС-2018 у Росії міг стати медіахолдинг "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Однак на каналі відмовилися від купівлі прав на показ через можливу негативну реакцію глядачів.

Щодо "Інтера", то за однією з версій, канал може запросити російських коментаторів на трансляцію матчів Мундіалю.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини спорту Медіа Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 4685
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 585
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 11:18 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 2986
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 09:22 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
2912
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук