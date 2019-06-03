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      Інтереси бізнесу будуть враховані під час формування нової моделі тарифів УЗ, – Ляпіна

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Обговорення нового підходу до формування тарифів на залізничні вантажоперевезення буде відбуватися за максимального залучення представників всіх галузей, що користуються послугами "Укрзалізниці" для транспортування вантажів.

      Про це заявила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна під час презентації пропозицій "Укрзалізниці" по новому підходу формування тарифів на вантажоперевезення, пише "Обозреватель".

      "Сьогоднішня презентація – це крок на формування Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками і промисловцями", – зазначила вона.

      За словами Ляпіної, пропозиція "Укрзалізниці" полягає у застосуванні формульного підходу до формування основної затратної частини і відповідає на питання, як може формуватися тариф на залізничні вантажоперевезення. При цьому, бізнес братиме безпосередню участь у розробленні майбутнього тарифного бюлетеня.

      "Маємо докласти спільних зусиль, аби врахувати потреби всіх галузей. Оцінити вплив змін. Скласти план переходу від старого тарифу до нового, бо перевезення відбуваються щодня і неможливо поставити їх на паузу до моменту розробки нових тарифів. Тому цей перехід треба певним чином запрограмувати. Над цим і працюватимемо разом найближчим часом", – зазначила Ляпіна.

      Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 травня, у Державній регуляторній службі "Укрзалізниця" презентувала ключовим вантажовласникам свої пропозиції по зміні підходу до формування тарифів на вантажні перевезення. Це стало одним з кроків до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між промисловцями і залізничниками, робота над яким триває.

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      Теги: Укрзалізниця
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