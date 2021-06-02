Це трапилося у навчальному закладі, який розташований у Саратському районі. Про трагедію повідомили 1 червня, хоч це й сталося тижнем раніше.

До теми Померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля не врятували від COVID-19

Більше про спалах в інтернаті

  • Який вік померлих і захворілих – невідомо.
  • Після того, як це трапилося Одеський лабораторний центр провів вірусологічне дослідження.
  • Перевірили всіх захворілих, а також контактних осіб.
  • У двох випадках виявили метапневмовірус,
  • Ще у 9 – парагрип третього типу.
  • Серед людей, які контактували з хворими, також зафіксували 2 випадки COVID-19.
  • Наразі за всіма контактними особами стежать медики.
  • Зокрема, мовиться про вихованців інтернату, а також його працівників.
  • Також провели дезінфекцію у всіх приміщеннях закладу.
  • Це необхідно, щоб зупинити подальше поширення захворювання.