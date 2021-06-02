Це трапилося у навчальному закладі, який розташований у Саратському районі. Про трагедію повідомили 1 червня, хоч це й сталося тижнем раніше.
До теми Померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля не врятували від COVID-19
Більше про спалах в інтернаті
- Який вік померлих і захворілих – невідомо.
- Після того, як це трапилося Одеський лабораторний центр провів вірусологічне дослідження.
- Перевірили всіх захворілих, а також контактних осіб.
- У двох випадках виявили метапневмовірус,
- Ще у 9 – парагрип третього типу.
- Серед людей, які контактували з хворими, також зафіксували 2 випадки COVID-19.
- Наразі за всіма контактними особами стежать медики.
- Зокрема, мовиться про вихованців інтернату, а також його працівників.
- Також провели дезінфекцію у всіх приміщеннях закладу.
- Це необхідно, щоб зупинити подальше поширення захворювання.