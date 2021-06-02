Це трапилося у навчальному закладі, який розташований у Саратському районі. Про трагедію повідомили 1 червня, хоч це й сталося тижнем раніше.

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Який вік померлих і захворілих – невідомо.

Після того, як це трапилося Одеський лабораторний центр провів вірусологічне дослідження.

Перевірили всіх захворілих, а також контактних осіб.

У двох випадках виявили метапневмовірус,

Ще у 9 – парагрип третього типу.

Серед людей, які контактували з хворими, також зафіксували 2 випадки COVID-19.

Наразі за всіма контактними особами стежать медики.

Зокрема, мовиться про вихованців інтернату, а також його працівників.

Також провели дезінфекцію у всіх приміщеннях закладу.

Це необхідно, щоб зупинити подальше поширення захворювання.