Інтернет-продажі та смарт-доставка: які активи найприбутковіші у кризові часи

Коронавірус вже жваво шириться не тільки світом, а й Україною. Пандемія не оминула й фондові ринки та бізнес, що змушений шукати нові формати.

Через запровадження карантинних заходів значних збитків зазнають власники ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів та магазинів одягу. В той же час, значним попитом користуються інтернет-замовлення та доставка. Експерти компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізували новини бізнесу та українських емітентів цінних паперів для розкриття ситуації у сферах FMCG, ритейлу та смарт-доставки.

За оцінками ритейлерів, за час карантину кількість запитів на доставку зросла приблизно на 30-44%. Здебільшого, у Києві та Львові. Найбільший попит на їжу, медикаменти та інші засоби першої необхідності. У сегменті "Ресторани" серед користувачів зберігають популярність заклади, які продовжують готувати винятково для доставки.

В нових реаліях бізнес починає змінювати формати. Наприклад, "Нова Пошта", у тестовому режимі, запустила послугу доставки продуктів харчування. Зараз пілотний проєкт вже працює у Дніпропетровській області. Компанія запустила послугу разом з партнерами – інтернет-магазином Rozetka і торговельною мережею АТБ. А у партнерстві з інтернет-порталом Liki 24 "Нова пошта" запустила послугу з доставки медикаментів по всій Україні.

Мережа магазинів "ЄВА" також "не пасе задніх". Віднедавна їхні товари можна замовляти й онлайн. Тому, за оцінками експертів, бізнес буде на плаву та прогнозується утримання фінансових показників на рівнях 2018-2019 років, з можливістю їх покращання.

Тож, незважаючи на кризу, Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" радить інвесторам звернути увагу на певні активи.

Існує дуже великий інвестиційний попит на смарт-доставку, на компанії, що займаються ІТ-технологіями, фармацевтикою. "На плаву" залишатимуться й компанії, діяльність яких не залежить від присутності працівників в офісі. Наприклад, Alibaba, Amazon, Google, Facebook зараз мають дуже непогані показники з підняття свого обороту і прогнозується збільшення виручки до 10-20%,

– стверджує Степан Джус.

Навіть під час криз, які впливають на охорону здоров’я, громадське харчування, нерухомість та ритейл, є компанії та сфери бізнесів, які можуть заробити додатковий капітал або зберегти свої позиції на ринку під час глобальної рецесії. У компанії "Фрідом Фінанс Україна" виділяють кілька компаній, у фінансові інструменти яких можна інвестувати на хвилі коронавірусу:

Іноземні ринки (акції):

ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD. (тікер BABA).

AMAZON COM INC (тікер AMZN).

Український ринок (корпоративні облігації):

ТОВ "Нова Пошта" (тікер ONPSTA).

ТОВ "РУШ" (мережа магазинів ЄВА) (тікер RUSH05).