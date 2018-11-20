Інтерпол має очолити представник країни, яка поважає права людини, – глава МВС Британії

Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід заявив, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) повинен стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це міністр написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, щоб наступний президент був з країни, яка дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов'язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великобританії", – написав Джавід.

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As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support — Sajid Javid (@sajidjavid) 20 ноября 2018 г.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук, який є віце-президентом організації.



Відомо, що Олександр Прокопчук є рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.



Після звістки, що головою Інтерполу може стати росіянин, низка країн висловили свої слова критики. А Україна пригрозила вийти зі складу Інтерполу.

Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.