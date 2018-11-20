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      Інтерпол має очолити представник країни, яка поважає права людини, – глава МВС Британії

      62 Читать новость на русском
      Саджид Джавід
      Саджид Джавід / Angliya.com

      Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід заявив, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) повинен стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

      Про це міністр написав у Twitter.

      "Для надійності Інтерполу важливо, щоб наступний президент був з країни, яка дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов'язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великобританії", – написав Джавід.

      Читайте також: Інтерпол може очолити генерал РФ, брат якого представляє Україну в ОБСЄ: з'явилась реакція МЗС

      Нагадаємо, раніше стало відомо, що Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук, який є віце-президентом організації.

      Відомо, що Олександр Прокопчук є рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.

      Після звістки, що головою Інтерполу може стати росіянин, низка країн висловили свої слова критики. А Україна пригрозила вийти зі складу Інтерполу.

      Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      як розгортаються події після звістки, що інтерпол може очолити росіянин:
      Теги: Новини політики Інтерпол Новини Росії Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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