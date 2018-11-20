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      Інтерпол може очолити генерал РФ, брат якого представляє Україну в ОБСЄ: з'явилась реакція МЗС

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      В МЗС прокоментували родинні зв’язки представника України в ОБСЄ з кандидатом РФ на пост глави Інтерполу
      В МЗС прокоментували родинні зв’язки представника України в ОБСЄ з кандидатом РФ на пост глави Інтерполу / Фото з відкритих джерел

      Родинні зв’язки між кандидатом від Росії на посаду глави Інтерполу Олександром Прокопчуком та представником України в ОБСЄ у Відні Ігорем Прокопчуком ніяк не вплинули на роботу останнього і не шкодять національним інтересам України.

      Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, передає "Українська правда".

      Читайте також: Які наслідки для України матиме обрання російського генерала Прокопчука головою Інтерполу

      "Боротьба України проти російської агресії — це війна за остаточний розпад російсько-радянської імперії. Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією. Але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає", – зазначили у відомстві.

      Також, в МЗС наголошують, що за весь час після початку російської збройної агресії проти України "не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати Постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України".

      Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів,
      – підкреслили у міністерстві.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Одним з кандидатів на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції є росіянин Олександр Прокопчук. Він, до речі, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.

      До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини України Новини політики Інтерпол Новини Росії Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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