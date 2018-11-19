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      Інтерпол може очолити росіянин: його рідний брат представляє Україну в ОБСЄ

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      Російський генерал Олександр Прокопчук може стати главою Інтерполу, його рідний брат – український дипломат
      Російський генерал Олександр Прокопчук може стати главою Інтерполу, його рідний брат – український дипломат / фото з відкритих джерел

      Російський кандидат на посаду глави Інтерполу Олександр Прокопчук є рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.

      За даними 24 каналу, представник України в ОБСЄ у Відні Ігор Прокопчук є рідним братом російського кандидата на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції Олександра Прокопчука. 

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      Так, на офіційному сайті Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні про родинні зв'язки дипломата з російським генералом не сказано нічого.

      Однак, у біографії Ігоря Прокопчука значиться, що в 2011-му році він став працювати в ОБСЄ і за три роки став главою контактної групи співпраці з Азійськими партнерами.

      Як повідомляють наші джерела, Ігор Прокопчук не спілкується зі своїм російським братом, проте чи відповідає ця інформація дійсності – наразі невідомо.

      Інтерпол
      Інформація про брата Олександра Прокопчука – Ігоря на сайті українського представництва

      Своєю чергою, про російського кандидата на посаду глави Інтерполу висловився нардеп Антон Геращенко. Так, він заявив, що Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки.

      Зокрема, Геращенко наголосив, що у другій половині 1990-х років Олександр Прокопчук займався шпигунством проти США.

      Додамо, що російський генерал-майор Олександр Прокопчук останні 2 роки займав пост одного з чотирьох віце-президентів Інтерполу. До цього він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії, а потім очолив цю організацію в РФ. За інформацією західних ЗМІ, він є головним претендентом на цю посаду.

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      Серед кандидатів також громадянин Південної Кореї Кім Чен Янг, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу.

      Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня.

      Згодом стало відомо, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні. Китайська влада повідомила, щопрезидент Інтерполу перебуває під слідством у справі про корупцію.

      А 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини України Новини Росії Інтерпол МЗС України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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