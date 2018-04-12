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Інтерпол затримав організатора "тітушок" під час Майдану

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Інтерпол затримав організатора
Інтерпол затримав організатора "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна / Фото з вільних мереж

У Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок" під час Майдану у 2014 році Армена Саркісяна. МВС України отримало офіційне підтвердження цього затримання.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на главу МВС України Арсен Аваков.

За словами міністра, Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня. До то часу Генпрокуратура України повинна надіслати документи щодо екстрадиції Саркісяна в Україну.

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Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Щоправда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше за вірменський,
– розповів Аваков.

Аваков нагадав, що слідство вважає Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Майдану у 2014 році. Зокрема, вважається, що вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований у цій же справі Юрій Крисін був його "підшефним".

Зазначимо, що щодо Саркісяна є й інші кримінальні епізоди, зокрема щодо організації вибухів та інших злочинів.

У лютому 2015 року правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами Майдану, серед яких був Армен Саркісян, який координував групи "тітушок". До слова, Саркісяна вважають близьким до нардепа Юрія Іванющенка. Після Майдану Саркісян втік з України і переховувався у Росії.

Теги: Тітушки Міністерство внутрішніх справ Новини України Інтерпол Новини Франції Євромайдан Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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