Інтерпол затримав підозрюваного у викраденні журналіста Павловського: деталі та цікаві факти
Іспанські поліцейські затримали українця, який перебував у базі розшукуваних осіб Інтерполу за запитом України. Мовиться про Олександра Золотухіна, якого звинувачують у вандалізмі, пограбуванні та викраденні людей. Ймовірно, Золотухін брав участь у викраденні відомого журналіста Андрія Павловського.
Олександр Золотухін переховувався у Барселоні. Під час затримання у нього вилучили пневматичний пістолет, який імітує бойовий. Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції Іспанії 27 квітня.
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Як пишуть у DW, у запиті України про затримання Золотухіна чоловіка звинувачують у таких злочинах:
- Вандалізм,
- Викрадення людей,
- Пограбування з застосуванням насильства і залякуванням,
- Викрадення транспортних засобів,
- Приналежність до злочинного угруповання.
За процедурою, Іспанія розглядатиме можливість екстрадиції Золотухіна до України. Однак це тривалий процес – від кількох місяців до півтора року.
Золотухін і викрадення журналіста Павловського: суть історії та цікаві факти
- У лютому 2016 року Золотухін та ще 10 співучасників начебто викрали ведучого одного з українських телеканалів – схопили його та запхали у фургон, але згодом відпустили.
- Мовиться про ведучого "17 каналу". Його не існує з початку 2017 року, але раніше, коли він функціонував, канал часто звинувачували у тому, що він працює на російську пропаганду та пов'язаний з Януковичем.
- "17 канал" заснував колишній ведучий програми "Гроші" на "1+1" Жан Новосельцев (вів програму з 2012 по 2014, потім поступився місцем Олександру Дубінському, який зараз є чинним нардепом від "Слуги народу").
- Цікавий факт, що саме знімальна група "17 каналу" першою і начебто випадково, буквально за декілька хвилин, опинилася на місці вбивства журналіста Павла Шеремета (20 липня 2016 року).
- Тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що "поява представників проросійського "17 каналу" на місці вбивства Павла Шеремета практично в перші хвилини теракту дуже нагадує подібні провокаційні сюжети терористичних LifeNews, RT, "Россия 24" та "Звезда".
У справі про вбивство Шеремета, нагадаємо, зараз підозрюють лікарку й волонтера Юлію Кузьменко та добровольця й музиканта Андрія Антоненка. Обоє перебувають у СІЗО за рішенням суду.
- До слова, у DW пишуть, що Олександр Золотухін неодноразово виступав в ефірі "17 каналу". А журналістом, якого начебто викрадав Золотухін, є Андрій Павловський – керівник популярного нині новинного телеграм-каналу.
- Тоді ж, у 2016 році, журналіст "Громадського телебачення" Богдан Кутєпов прямо заявляв про те, що викрадення Андрія Павловського "є відвертим інсценуванням і маніпуляцією".