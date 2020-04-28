Інтерпол затримав підозрюваного у викраденні журналіста Павловського: деталі та цікаві факти

Іспанські поліцейські затримали українця, який перебував у базі розшукуваних осіб Інтерполу за запитом України. Мовиться про Олександра Золотухіна, якого звинувачують у вандалізмі, пограбуванні та викраденні людей. Ймовірно, Золотухін брав участь у викраденні відомого журналіста Андрія Павловського.

Олександр Золотухін переховувався у Барселоні. Під час затримання у нього вилучили пневматичний пістолет, який імітує бойовий. Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції Іспанії 27 квітня.

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Як пишуть у DW, у запиті України про затримання Золотухіна чоловіка звинувачують у таких злочинах:

Вандалізм,

Викрадення людей,

Пограбування з застосуванням насильства і залякуванням,

Викрадення транспортних засобів,

Приналежність до злочинного угруповання.

За процедурою, Іспанія розглядатиме можливість екстрадиції Золотухіна до України. Однак це тривалий процес – від кількох місяців до півтора року.

Золотухін і викрадення журналіста Павловського: суть історії та цікаві факти

У лютому 2016 року Золотухін та ще 10 співучасників начебто викрали ведучого одного з українських телеканалів – схопили його та запхали у фургон, але згодом відпустили.

Мовиться про ведучого "17 каналу". Його не існує з початку 2017 року, але раніше, коли він функціонував, канал часто звинувачували у тому, що він працює на російську пропаганду та пов'язаний з Януковичем.

Його не існує з початку 2017 року, але раніше, коли він функціонував, канал часто звинувачували у тому, що він працює на російську пропаганду та пов'язаний з Януковичем. "17 канал" заснував колишній ведучий програми "Гроші" на "1+1" Жан Новосельцев (вів програму з 2012 по 2014, потім поступився місцем Олександру Дубінському, який зараз є чинним нардепом від "Слуги народу").

Цікавий факт, що саме знімальна група "17 каналу" першою і начебто випадково, буквально за декілька хвилин, опинилася на місці вбивства журналіста Павла Шеремета (20 липня 2016 року).

Тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що "поява представників проросійського "17 каналу" на місці вбивства Павла Шеремета практично в перші хвилини теракту дуже нагадує подібні провокаційні сюжети терористичних LifeNews, RT, "Россия 24" та "Звезда".

У справі про вбивство Шеремета, нагадаємо, зараз підозрюють лікарку й волонтера Юлію Кузьменко та добровольця й музиканта Андрія Антоненка. Обоє перебувають у СІЗО за рішенням суду.