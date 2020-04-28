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      Інтерпол затримав підозрюваного у викраденні журналіста Павловського: деталі та цікаві факти

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      Інтерпол затримав українця за викрадення журналіста Павловського
      Інтерпол затримав українця в Іспанії / Ілюстративне фото (pixabay)

      Іспанські поліцейські затримали українця, який перебував у базі розшукуваних осіб Інтерполу за запитом України. Мовиться про Олександра Золотухіна, якого звинувачують у вандалізмі, пограбуванні та викраденні людей. Ймовірно, Золотухін брав участь у викраденні відомого журналіста Андрія Павловського.

      Олександр Золотухін переховувався у Барселоні. Під час затримання у нього вилучили пневматичний пістолет, який імітує бойовий. Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції Іспанії 27 квітня.

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      Як пишуть у DW, у запиті України про затримання Золотухіна чоловіка звинувачують у таких злочинах:

      • Вандалізм,
      • Викрадення людей,
      • Пограбування з застосуванням насильства і залякуванням,
      • Викрадення транспортних засобів,
      • Приналежність до злочинного угруповання.

      За процедурою, Іспанія розглядатиме можливість екстрадиції Золотухіна до України. Однак це тривалий процес – від кількох місяців до півтора року.

      Золотухін і викрадення журналіста Павловського: суть історії та цікаві факти

      • У лютому 2016 року Золотухін та ще 10 співучасників начебто викрали ведучого одного з українських телеканалів – схопили його та запхали у фургон, але згодом відпустили.
      • Мовиться про ведучого "17 каналу". Його не існує з початку 2017 року, але раніше, коли він функціонував, канал часто звинувачували у тому, що він працює на російську пропаганду та пов'язаний з Януковичем. 
      • "17 канал" заснував колишній ведучий програми "Гроші" на "1+1" Жан Новосельцев (вів програму з 2012 по 2014, потім поступився місцем Олександру Дубінському, який зараз є чинним нардепом від "Слуги народу").
      • Цікавий факт, що саме знімальна група "17 каналу" першою і начебто випадково, буквально за декілька хвилин, опинилася на місці вбивства журналіста Павла Шеремета (20 липня 2016 року). 
      • Тодішній радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що "поява представників проросійського "17 каналу" на місці вбивства Павла Шеремета практично в перші хвилини теракту дуже нагадує подібні провокаційні сюжети терористичних LifeNews, RT, "Россия 24" та "Звезда".

      У справі про вбивство Шеремета, нагадаємо, зараз підозрюють лікарку й волонтера Юлію Кузьменко та добровольця й музиканта Андрія Антоненка. Обоє перебувають у СІЗО за рішенням суду.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кримінальні новини Інтерпол Журналісти ЗМІ Новини України
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