Інтерв'ю Зеленського для "РБК-Україна": все, що ви маєте знати

Який зв'язок у Зеленського з Коломойським, що він думає про Крим та як ставиться до заборон російських соціальних мереж. 24 канал зібрав ключові тези Володимира Зеленського з його інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Що думає Зеленський про заборону російських соцмереж

Володимир Зеленський порівняв заборону російських соцмереж з парковками у Києві.

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У мене колись забирали машину, а зараз штрафують.Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут,

– пояснив кандидат в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Зеленський вважає, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо, тому потрібно створювати нові соціальні мережі.



Зеленський: "Українцям потрібно дати альтернативу Вконтакте"

Про заборону російським артистам на в'їзд в Україну

Кандидат у президенти України також висловив думку, що не всім російським артистам потрібно забороняти в'їзд в Україну. Він навів приклад акторів Михайла Пореченкова та Івана Охлобистіна, які "перетворилися в політиків, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах", тож "ці люди вже не артисти" і їм не повинен бути дозволений в'їзд в Україну.

Кандидат про легалізацію марихуани та проституцію

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає проти легалізації вогнепальної зброї, але – за легалізацію медичної марихуани. А загалом політик зробив би "для цього всього Лас-Вегас" – так відповів Зеленський на запитання про легалізацію проституції.

Я проти легалізації зброї. Не можна на це відповісти коротко, поясню чому. Легалізація зброї сьогодні в Україні – в країні, де йде війна – це неправильно,

– сказав Зеленський. При цьому він схвально ставиться до ідеї легалізувати в Україні медичну марихуану. "Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським", – сказав кандидат у президенти. На запитання про легалізацію проституції Зеленський відповів: "В принципі потрібне окреме місто, де це все можна". Секс за гроші? Чесно кажучи, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території і там все це відкрити,

– сказав кандидат на посаду глави держави. Головне з інтерв'ю Зеленського за 3 хвилини: дивіться відео

Зеленський про Путіна

Зеленський вважає, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Зеленський наголосив, що жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

Тож кандидат пропонує створити російськомовний європейський медіа-портал для правдивого висвітлення подій в Україні. Зеленський підкреслив, що це наша велика історія, саме тому нам доводиться виходити із цієї кримінальної ситуації.

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Зеленський вважає, що окуповані території можна повернути дипломатичний шляхом

Володимир Зеленський про парламентські вибори

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадає, що не встигне цього зробити.

На запитання журналіста про це, Зеленський відповів: "Я боюся, що я не встигну".

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Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за 6 місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент,

– сказав кандидат у президенти.

Що кандидат говорить про олігархів

Ігор Коломойський

На запитання журналіста щодо зустрічей із Коломойським Зеленський відповів, що у політичний період не літав до країн, де мешкає олігарх.

Мені здається, я в політичний період точно туди не літав. Може бути, у нас були якісь виступи. У нас були. І для нього теж були,

– сказав він.

Окрім того, Зеленський підтвердив, що справді літав на день народження Коломойського до Тель-Авіва у лютому 2018-го року.

"Я не був у нього на цьому дні народженні, а на минулому – так. Ми виступали з "Кварталом". Це – нормально, це – робота", – пояснив кандидат у президенти.

Рінат Ахметов

Власником ТРК "Україна" є олігарх Рінат Ахметов, відомий своїми близькими стосунками з колишньою Партією регіонів.

Я ніколи не спілкувався, чесно кажучи, з паном Ахметовим. Ми на парі вечірок віталися і все,

– відповів Зеленський на запитання журналіста: "Тобто з Ахметовим у Вас теж все добре?"

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Валерій Хорошковський

З Валерієм Хорошковським – екс-власником Inter Media Group, що володіє телеканалом "Інтер", у Зеленського немає жодних стосунків. Принаймні, так каже сам кандидат у президенти

Немає зараз стосунків. Були нормальні стосунки. Він був власником каналу "Інтер", генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлися. Я все віддав. Це до питання "кому я винен, чи ні",

– сказав екс-шоумен.

Зеленський про декомунізацію та Бандеру

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що нормально ставиться до декомунізації в Україні. Проте, реагуючи на тезу журналіста про появу в Україні проспектів Степана Бандери, Зеленський назвав це не зовсім правильним.

При цьому Зеленський запевнив, що справа не в Бандері: "Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка". Кандидат у президенти зауважив, що поважає творчість українського письменника, але треба пам'ятати про героїв сьогоднішніх – героїв мистецтва, літератури, просто про героїв України.

Якось мене запитали, чого іменем Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він – герой, я справді так вважаю,

– сказав Зеленський.

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Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію, дивіться інфографіку:



Що думає Володимир Зеленський про легалізацію марихуани та проституцію – інфографіка

