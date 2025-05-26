Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Times. Депутата парламенту Великої Британії Кемерона Томаса звинуватили у надсиланні інтимних повідомлень українській перекладачці під час його візиту до Києва.

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Домагання під час візиту в Україну

За даними ЗМІ, інцидент стався в лютому, коли Томас приїхав до столиці України з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії та доставляв допомогу до Харкова. За інформацією Mail on Sunday, депутат нібито надсилав перекладачці повідомлення з інтимним підтекстом, зокрема фрази "я тебе хочу" та "я хотів би залишитися з вами на кілька днів".

Жінка показала ці повідомлення іншим учасникам поїздки, які підтвердили, що їй це завдало дискомфорту. Речник Томаса у відповідь заявив, що це "особисті повідомлення між двома людьми, які залишаються на зв’язку".

До слова, Кемерон Томас – 42-річний колишній військовий Королівських ВПС Великої Британії з досвідом служби в Іраку, ОАЕ та на Фолклендських островах. У 2024 році він був обраний до британського парламенту від партії "Ліберальні демократи".