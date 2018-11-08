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      Інтрига від Зеленського: в мережі бурхливо обговорюють нові борди про "слугу народу"

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      Інтрига від Зеленського: в мережі бурхливо обговорюють нові борди про "слугу народу"
      Інтрига від Зеленського: в мережі бурхливо обговорюють нові борди про "слугу народу" / Фото з вільних джерел

      У великих містах України з'явилися білборди, що асоціюються з Володимиром Зеленським. Написи на плакатах: "Президент – слуга народу. Незабаром" почали бурхливо обговорюватися, оскільки вони продовжують тримати в інтризі можливе балотування актора у президенти.

      Користувачі у Facebook публікують фото білбордів, які супроводжують запитанням: "це частина рекламної кампанії претендента на пост глави держави чи анонс нового сезону фільму про президента Голобородька?"

      Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      Зокрема, таку думку висловила і журналістка Крістіна Бердинських. На своїй сторінці у соцмережі вона написала: "Анонс фільму чи анонс кандидата Зеленського? Київ, Оболонь". 

      "Дуже багато таких бордів по Києву. Реклама серіалу чи все-таки Зеленський зважився? У штабах Порошенка і Тимошенко очікувати паніки?" – дописав у Facebook блогер Олександр Барабошко.

      Дехто вважає, що це непоганий маркетинговий хід, можна "вбити два зайці одним пострілом". Зокрема, користувач Іван Ішутін запевнив, що це "хороший хід – однією рекламою два проекти".

      А журналіст Роман Голубовський спробував розгадати цей, за його словами, ребус.

      Президент – слуга народу. Так, "Слуга народу" – це у нас серіал про Василя Голобородька. А хто грає роль Голобородька в серіалі – Володимир Зеленський. Значить відповідь на ребус – "Президент – Володимир Зеленський",
      – прокоментував він.

      Користувачі в коментарях також зазначають, що в грудні повинна бути прем'єра 3 сезону серіалу, тому ця інтрига може стосуватися саме фільму.

      Скріншот коментарів
      Скріншот коментарів

      Як йдеться на сайті "Обозреватель", експерти вважають, що такі нестандартні ходи команди Зеленського дають свої плоди, оскільки можливий кандидат вже вийшов на друге місце у президентському рейтингу.

      Зеленський не веде передвиборчої кампанії у класичному її розумінні. Однак і реклама нового сезону серіалу "Слуга народу", і жартівливе обігрування в телевізійних виставах і в соціальних мережах теми своєї можливої ​​участі в президентських виборах дуже ефективно працюють на підвищення рейтингів Володимира Зеленського,
      – розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Зеленського поставили в рейтингу на 2 місце між Тимошенко і Порошенком
      Зеленського поставили в рейтингу на 2 місце між Тимошенко і Порошенком

      Теги: Новини політики журналісти Новини України Кіно Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Реклама
      Джерело: 24 канал
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