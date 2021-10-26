Інтриги не вбачаю, – в інституті соцдосліджень спрогнозували нового мера Харкова
Джерело:24 канал
У Харкові завершується передвиборча кампанія на місце нового очільника міста. Місцеві еліти вже узгодили нову кандидатуру мера.
Рішення ухвалювали люди з команди Геннадія Кернеса, які були центральною владою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Харківського інституту соцдосліджень Денис Кобзін.
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"Скоріше за все буде 2 тур, але інтриги я не вбачаю. Це Ігор Терехов", – заявив Кобзін.
Терехов не матиме всеукраїнські амбіції в політиці
На думку директора Харківського інституту соцдосліджень, це з одного боку добра новина, а з іншого – погана. Позитив полягає в тому, що Терехов не є політичною суб'єктною фігурою.
Він (Терехов – 24 канал) не протиставлятиме себе Києву, як це робив до нього Кернес,
– наголосив Кобзін.
Директор інституту соцдосліджень вважає, що це забезпечить спокійне життя харків'янам та загалом Україні. "Сьогоднішні реалії протиставляння є не дуже добрими", – зауважив він.
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Кобзін: У чинної команди карт-бланш
Центральна влада, за спостереженнями Кобзіна, зрозуміла, що навіть корумпований мер кращий за нелояльного мера. Ба більше, харків'яни зараз не є занепокоєні виборами.
Влада вирішила провести вибори якнайшвидше і дала чинній команді (Харкова – 24 канал) карт-бланш. На Терехова вона зробила певну ставку. Інші кандидати не є дуже серйозними.
За словами Кобзіна, конкурент Терехова Михайло Добкін немає достатнього ресурсу для проведення серйозної перевиборчої кампанії. "Його не підтримали. За останні роки Добкін навіть із Кернесом посварився", – згадав він.
Вибори мера Харкова: головне
- Востаннє очільника міста Харкова обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді втретє виграв Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці.
- Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер. Причина – ускладнення від коронавірусу.
- Повноваження ексмера офіційно припинились лиш 24 лютого 2021 року. У Верховній Раді хотіли провести вибори у березні 2021 року, хоч остаточну дату вибрали 31 жовтня 2021 року.