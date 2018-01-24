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Інтригу розкрито: Притула оприлюднив ім'я нової ведучої, яка замінить Варнаву

00:53, сьогодні 1473 Читать новость на русском
Притула оприлюднив ім'я нової ведучої, яка замінить Варнаву
Притула оприлюднив ім'я нової ведучої, яка замінить Варнаву / Фото з відкритих джерел

Разом з ведучим Сергієм Притулою проект "Хто зверху?" вестиме Леся Нікітюк, яка замінить російську ведучу Катерину Варнаву. Адже останній заборонено в'їзд в Україну.

Про це повідомив шоумен на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відеоанонс.

"Якщо хто раптом скучив за "Хто Зверху?", то осьо нате", – йдеться в описі до відео.

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"Коли ми шукали нову ведучу, у нас було два головні критерії відбору – почуття гумору і вміння імпровізувати. Бо вміти парирувати Сергію Притулі – майстерність високого рівня, і зробити це може не кожен реально. Леся – унікальна ведуча з відмінним почуттям гумору. Вона об'їхала весь світ, знає безліч історій з життя. І я упевнена, що вона сподобається глядачам у новій ролі. Адже її жарти, розповіді, навіть манера мови близькі всім", – розповіла директор творчого об'єднання, яке створює "Хто зверху?" Олена Маторіна, передає прес-служба "Нового каналу".

Леся Нікітюк одразу увійшла в образ і дотепно прокоментувала співпрацю з ведучим Сергієм Притулою, додавши, що він – кращий ведучий країни.

Під час зйомок він постійно підтримував мене. Іноді бив, звичайно, але більше підтримував! Загалом, один раз, на самому початку, він мене підтримав. Просто потім жіноча команда почала постійно перемагати! І на цьому підтримка Притули закінчилася,
– сказала вона.

Нагадаємо, до цього співведучою у шоу "Хто зверху" була учасниця російського комедійного шоу "Comedy Woman" Катерина Варнава. Та 5 травня 2017 року СБУ заборонила Варнаві в’їзд в Україну протягом 5 років.

Теги: Новини України Медіа LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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