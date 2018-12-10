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      Інцидент у торговому центрі "Дарниця" в Києві: у "Нацдружинах" розповіли свою версію подій

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      Інцидент у торговому центрі "Дарниця" в Києві
      Інцидент у торговому центрі "Дарниця" в Києві / Dtp.kiev.ua

      У понеділок ввечері, 10 грудня, за повідомленнями членів громадської організації "Національні дружини" у Києві триває нібито рейдерське захоплення торгового центру "Дарниця" на Харківському шосе,144. "Нацдружинники" чекають, щоб спецпризначенці вигнали з будівлі осіб, яких члени організації називають "тітушками" та "рейдерами".

      Про це в коментарі ресурсу Dtp.kiev.ua розповів один із членів "Нацдружин", які перебувають на місці.

      24 канал повідомляв, що 10 грудня ввечері біля ТЦ "Дарниця" в Києві з’явилося чимало правоохоронців. У поліції наразі не мають інформаціє про те, що саме трапилось на місці. Проте "Нацдружини" переконують, що відбувається рейдерське захоплення торгового центру.

      "Торговий центр "Дарниця" вже більше року намагаються захопити рейдери, а саме – 2-й поверх. Підприємці звернулись до громадської організації "Національних дружин". Ми прийшли для того, щоб попросити рейдерів піти", – розповів представник "Нацдружин".

      Він додав, що згодом на місце приїхали нібито близько 70-80 "тітушок" та поліція.

      Ми кілька годин стояли, просто тримали блокаду, поки не підуть "тітушки". Потім у приміщення зайшов "Беркут" (цей спецпідрозділ розформували в Україні, – ред.) і почав нас провокувати. Ми сказали, що все, що ми виходимо. Ми почали виходити, а вони почали бити нас кийками, незрозуміло чому,
      – запевнив член "Нацдружин".

       

      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Національна дружина Сутички
      Джерело: 24 канал
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