Інцидент з фанатами ЦСКА у римському метро: серед постраждалих є українці

Серед постраждалих у римському метро при обваленні ескалатора з футбольними уболівальниками перед матчем "Роми" і ЦСКА є 4 громадян України.

Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС з посиланням на представника посольства Російської Федерації в Італії.

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"Особи всіх потерпілих встановлені. Дипломати, які прибули в дві римські лікарні, куди доправили постраждалих, також з'ясували, що серед них є 4 громадяни України", – розповів російський дипломат.

У Консульській службі МЗС підтвердили цю інформацію.

Зазначається, що українці госпіталізовані в одну з місцевих лікарень. Їхні травми не становлять загрози життю.

"Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", – додали у відомстві.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) October 24, 2018

Станом на ранок 24 жовтня російське посольство повідомило про 15 постраждалих, п’ятьох з яких уже виписали з лікарні. За словами медиків, один росіянин перебуває в операційній, ще одного продовжують оглядати лікарі.

Інцидент трапився внаслідок того, що російські вболівальники стрибали на ескалаторі, що призвело до його поломки. Ескалатор прискорився до небезпечної швидкості і вболівальників просто викинуло на бетонну підлогу. В результаті інциденту постраждали майже 30 осіб, двом знадобилася хірургічна операція. Один чоловік втратив стопу.

Відео поломки ескалатора у Римі (оборежно, на відео присутня ненормативна лексика)