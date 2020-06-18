Обсяг інвестицій у видобуток українського газу складуть 20 – 30 мільярдів доларів. Цю суму, за оцінками "Нафтогазу", вкладуть у галузь протягом десятиліття.

У "Нафтогазі" прагнуть енергетичної незалежності

Про такі оптимістичні плани повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер, інформує hromadske.

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Нашою метою є досягнення повної енергетичної незалежності,

– повідомив Ватерландер.

Видобуток газу у 2019 році знизився

Попередні обіцянки підвищити обсяги видобутку газу до 2020 року так і залишились обіцянками, адже їх у "Нафтогазі" не виконали. За 2019 рік видобуток українського газу навіть скоротився – на 1,1%.

Найбільше це скорочення стосується "Укргазвидобування" – компанії, що належить "Нафтогазу". Вона скоротила видобуток на 3,2%. Значне зростання, проте, в імпорту газу – він виріс аж на 44%.

Замість газу на ТЕС використовуватимуть вугілля

Замість того, аби купувати імпортний газ, в уряді Дениса Шмигаля пропонують використовувати українське вугілля. Зокрема, 17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських ТЕС.



Прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що Україна купує імпортний газ "тоді як шахтарі сидять без роботи, тому що немає ринку збуту".



Раніше Міністерство енергетики попросило РНБО ввести тимчасову заборону на використання вугільними тепловими електростанціями природного газу і мазуту в якості основного виду палива.