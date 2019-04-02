Інвестиції у 2 мільярди доларів: ОАЕ підтримали розвиток сонячних електростанцій в Україні

Нещодавно Арабське управління з інвестицій та розвитку (AIDA) та українська компанія STC Energy підписали двох мільярдних контрактів. Ці гроші підуть на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

Також угода передбачає, що AIDA та STC Energy об'єднають свої зусилля, аби реалізувати проект. Про це повідомили на сайті Emirates news agency.

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Управління з інвестицій та розвитку (AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 Мега ватів в Україні. Окрім того, угода визначає подальшу співпрацю в аграрному секторі.

На церемонії підписання були присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев.



Підписання угоди про співпрацю AIDA та STC Energy