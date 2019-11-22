Інвестиції у фондові ринки – прибуткові інструменти примноження коштів стають ближчими

В Україні зростає рівень фінансової грамотності людей, стверджують фахівці. Депозити відходять на другий план і чимало інвесторів шукає більш цікаві та прибуткові способи вкладення коштів, зокрема фондовий ринок.

Якщо раніше поняття "фондовий ринок" вважалось чимось незрозумілим для простих людей, то нині в тонкощах його роботи розбираються навіть інвестори-новачки. Аби стати гравцем на фондовому ринку, профільна освіта не обов'язкова, проте спеціальні знання всеж потрібні.

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Український ринок постійно розвивається і пропонує достатньо спеціалізованих навчальних програм, які знайомлять початківців із ситуацією в фінансовій сфері та допомагають обрати необхідні інструменти для заробітку на інвестиціях. Проте, ставитися до цього потрібно вкрай виважено, адже разом зі зростанням пропозицій, збільшується й кількість недобросовісних постачальників послуг на фондовому ринку, стверджує Богдан Сидоренко, директор київської філії компанії Фрідом Фінанс Україна:

На ринку України – безліч навчальних програм, але більшість з них – аматорські. Нині це справжня проблема. Аби обрати дійсно корисну та якісну програму, потрібно перевірити надійність самої компанії, що її пропонує і чи можуть її спеціалісти надавати дійсно кваліфіковані знання. Наприклад, наш холдинг нещодавно пройшов лістинг американської біржі Nasdaq, що свідчить про прозорість її роботи. Від так, програма "Біржовий університет" від Фрідом Фінанс Україна гарантовано зможе надати необхідні фундаментальні знання для інвесторів–початківців ,

– запевнив Богдан Сидоренко.

Інструментів для заробітку на фондовому ринку достатньо. Початківцям для інвестування фахівці рекомендують обирати державні облігації. Адже, вони на 100% захищені самою державою. До того ж, такі цінні папери не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Та мають більш високу дохідність порівняно з іншими інструментами.

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Крім того, аби розпочати інвестування в ОВДП, необхідно визначитись із брокером, який допомагатиме в придбанні цінних паперів. Це може бути банк або компанія із відповідними ліцензіями. Вартість однієї облігації трохи більше тисячі гривень, однак в багатьох фінансових установах мінімальна сума вкладень від ста тисяч гривень. Тоді як, у Фрідом Фінанс Ураїна інвестор може починати з малого – придбати навіть одну облігацію – вартість 1150 гривень, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій.

Ви маєте розуміти, що вже за рік ви стовідсотково отримаєте свої перші накопичення – 14,5% від суми інвестицій. Чим вища ця сума, тим більший заробіток. Наприклад, якщо ви вирішили інвестувати мільйон гривень, то за рік, ви отримаєте вже 145 тисяч гривень,

– запевняє Денис Білий.

Ще одним бонусом є те, що відсотки інвестору нараховуються щомісяця, відтак забрати зароблене він може в будь–який момент і без жодних втрат. Або цю ж суму, наприклад, реінвестувати в інші цінні папери та ще більше примножити власний прибуток.