Міфи про інвестиції в акції: чи можуть українці заробити на цінних паперах?

Українці вірять, що захисна маска може вберегти від сезонного грипу та навіть страшного коронавірусу. Або ж впевнені, що покласти гроші "під матрац" – найкращий спосіб їх зберегти.

Або вірять у те, що нерухомість – найнадійніший фінансовий інструмент для примноження доходу, тоді як купувати акції – надто ризиковано і недоступно. Більшість людей звикли вірити у міфи, замість того, щоб дізнатися реальні факти у фахівців. Разом з експертами компанії "Freedom Finance" спробуємо розвіяти деякі міфи, щодо інвестицій в акції.

Міф 1: "В Україні неможливо придбати акції"

Можливо, кілька десятків років тому це й дійсно було так, але нині українцям відкрито більшість всесвітньовідомих фондових бірж, таких як Nasdaq, NYSE та Лондонська фондова біржа. Кожен охочий може придбати на них акції та облігації популярних на весь світ компаній і отримувати пасивний дохід. За законодавством, витрачати на це можна до 100 тисяч євро на рік.

Міф 2: "Акції – фінансовий інструмент для заможних людей"

Більшість українців про акції на фондових ринках навіть не чули й не хочуть чути. Мовляв, це щось далеке і доступне лише самовпевненим чоловікам з великим пузом і ще більшим мішком грошей. Насправді ж, це лише частково так. Адже більшість найбагатших людей світу, дійсно, вкладають гроші в акції. Проте, для купівлі цінних паперів зовсім не обов'язково мати мільйон та крутий автомобіль і доступні вони більшості українців. Наприклад, державну облігацію можна придбати за трохи більше ніж тисяча гривень, тоді як акції деяких українських компаній обійдуться вам не більше двох сотень гривень.

Міф 3: "Інвестувати в акції це складно і займає багато часу"

Насправді, це не так. Для купівлі цінних паперів потрібно лише обрати надійного інвестиційного брокера і підписати з ним угоду. Вам знадобиться паспорт, ідентифікаційний номер та банківський рахунок. І вже за кілька хвилин ви зможете повністю поринути у світ фондових бірж.

Міф 4: "Акції – надто ризикований фінансовий інструмент"

Акції, дійсно, несуть в собі певні ризики. Зокрема, існує шанс, що всі вкладені гроші можуть "прогоріти" через те, що акції впадуть в ціні. Але це, здебільшого, актуально для так званих спекулятивних інвесторів. Якщо правильно підійти до підбору фінансових інструментів інвестиційного портфеля та обрати стратегію довготривалої перспективи для заробітку, то всі ризики зводяться практично до нуля. Зокрема, у компанії "Freedom Finance" кваліфіковані інвестиційні консультанти супроводжують усі угоди клієнтів і допоможуть підібрати вкладнику той варіант, що підійде саме йому.

Міф 5: "Для інвестування в акції потрібно економічна освіта"

Звичайно, розбиратися у нюансах фондових ринків і у видах цінних паперів потрібно. Але для цього зовсім не варто бігти здобувати ступінь з економіки. Ознайомитись з усіма нюансами вам зможе допомогти інвестиційний консультант. Якщо ж є бажання самостійно засвоїти усі тонкощі, то можна пройти короткі семінари або курси, яких нині на ринку чимало. Зокрема, компанія "Freedom Finance" пропонує своїм клієнтам безкоштовний майстер-клас "Мистецтво інвестування", або ж авторський навчальний курс "Біржовий університет", на якому кожен інвестор зможе отримати знання щодо роботи на фондовому ринку.

Тож, як доводять фахівці, інвестувати в акції – це безпечний, доступний і доволі простий спосіб отримувати пасивний дохід. Головне, правильно підібрати партнера для цього, який допоможе побудувати чітку стратегію дій на фондових ринках.