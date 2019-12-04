Інвестиції в Україну та відновлення Донбасу: головне з зустрічі Зеленського і Льовена

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Політики домовилися про інвестиції Швеції у відновлення інфраструктури Донбасу, а також у відновлювальну енергетику, ІТ-індустрію та інші сфери української економіки.

Про досягнуті домовленості Зеленський та Льовен розповіли на спільному брифінгу після проведених перемовин.

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Війна на Донбасі

Сьогодні я звернувся до пана прем'єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури, а особливо інфраструктури Донбасу,

– розповів Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що обидві держави об'єднує розуміння викликів для безпеки Європи. Відтак він подякував за підтримку Швеції суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримку збереження санкцій проти Росії.

"Ми засуджуємо російську агресію на Сході України та незаконну анексію Криму Росією. Україна продемонструвала готовність до компромісу – тепер настав час для Росії взяти відповідальність", – заявив зі свого боку Стефан Льовен.

Зустріч Зеленського і Льовена: дивіться фото

Інвестиції в Україну

Президент наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці зі Швецією у низці ключових сфер:

альтернативна енергетика;

енергетична безпека;

сільське господарство;

ІТ-сектор;

інфраструктура;

охорона навколишнього середовища.

"Я дуже вдячний Швеції та особисто пану Прем’єр-міністру за незмінну підтримку України, практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації, свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження та енергетичної безпеки", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що Швеція є одним з найбільших торговельних партнерів України у Північній Європі та важливим інвестиційним партнером. Він запевнив, що допомога, надана шведською стороною для підтримки реформ в Україні, повністю себе виправдає.

Зі свого боку Стефан Льовен похвалив Україну за її порядок денний реформ та підкреслив, що Швеція є другим за обсягом технічної допомоги донором для України.

Я сподіваюся на зміцнення відносин між Україною та Швецією. Зараз експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень угоди про асоціацію потенціал подальших інвестицій та відносин має дуже перспективний вигляд,

– сказав прем'єр Швеції.

Зустріч Володимира Зеленського і Стефана Льовена: дивіться відео