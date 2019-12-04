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      Інвестиції в Україну та відновлення Донбасу: головне з зустрічі Зеленського і Льовена

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      Зеленський провів зустріч з Льовеном / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Політики домовилися про інвестиції Швеції у відновлення інфраструктури Донбасу, а також у відновлювальну енергетику, ІТ-індустрію та інші сфери української економіки.

      Про досягнуті домовленості Зеленський та Льовен розповіли на спільному брифінгу після проведених перемовин.

      До слова: Зеленський хоче домовитись з Росією про обмін полоненими "всіх на всіх"

      Війна на Донбасі

      Сьогодні я звернувся до пана прем'єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури, а особливо інфраструктури Донбасу,
      – розповів Володимир Зеленський.

      Він також підкреслив, що обидві держави об'єднує розуміння викликів для безпеки Європи. Відтак він подякував за підтримку Швеції суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримку збереження санкцій проти Росії.

      "Ми засуджуємо російську агресію на Сході України та незаконну анексію Криму Росією. Україна продемонструвала готовність до компромісу – тепер настав час для Росії взяти відповідальність", – заявив зі свого боку Стефан Льовен.

      Зустріч Зеленського і Льовена: дивіться фото

      Інвестиції в Україну

      Президент наголосив, що Україна зацікавлена у співпраці зі Швецією у низці ключових сфер:

      • альтернативна енергетика;
      • енергетична безпека;
      • сільське господарство;
      • ІТ-сектор;
      • інфраструктура;
      • охорона навколишнього середовища.

      "Я дуже вдячний Швеції та особисто пану Прем’єр-міністру за незмінну підтримку України, практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації, свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження та енергетичної безпеки", – сказав Володимир Зеленський.

      Цікаво: Які країни найбільше інвестували в Україну у 2019 році: рейтинг лідерів

      Президент зазначив, що Швеція є одним з найбільших торговельних партнерів України у Північній Європі та важливим інвестиційним партнером. Він запевнив, що допомога, надана шведською стороною для підтримки реформ в Україні, повністю себе виправдає.

      Зі свого боку Стефан Льовен похвалив Україну за її порядок денний реформ та підкреслив, що Швеція є другим за обсягом технічної допомоги донором для України.

      Я сподіваюся на зміцнення відносин між Україною та Швецією. Зараз експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень угоди про асоціацію потенціал подальших інвестицій та відносин має дуже перспективний вигляд,
      – сказав прем'єр Швеції.

      Зустріч Володимира Зеленського і Стефана Льовена: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Швеція Інвестиції
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