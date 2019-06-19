Як олігархи перекривають інвесторам дорогу в Україну

Інвестиції – це тема, яка стоїть на порядку денному Президента України Володимира Зеленського. Спочатку заступник голови СБУ Іван Баканов зустрічався з представниками провідних бізнес-асоціацій і запевнив їх у прагненні покращення інвестиційного клімату.

Потім керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив про роботу над створенням цілої інвестиційної програми. А цього тижня вже і сам Зеленський матиме зустріч із представниками міжнародного бізнесу.

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Розмова, безумовно, буде важкою, бо справи кепські. В рейтингу інвестиційної привабливості International Business Compass наша країна посідає аж 131 місце серед країн світу. Нас обходять навіть такі держави, як Ірак, Папуа, Нова Гвінея, Лаос і Гондурас.

Чому інвестори не поспішають вкладати кошти в Україну?

У нас ж є дешева робоча сила та вихід на європейські ринки. Чому немає черги з інвесторів до України? Звичайно, поки що можна списувати всі проблеми з інвестиціями на турбулентний період виборів. Однак, є системні проблеми, які будуть стримувати інвесторів і після парламентських виборів.

Одна з ключових – інвесторів кошмарять і відлякують українські правоохоронні органи. Сьогодні під каток свавілля потрапляють не тільки українські компанії, як SkyUp, якій Баришівський районний суд спробував призупинити ліцензію, але й міжнародні.

Конкретний свіжий приклад – до НАБУ поступила заява від дочірньої компанії однієї з найбільших державних корпорацій Китаю – CNBM, яка зазнала рейдерської атаки з боку українських силовиків.

Участь у рейдерській атаці брали посадові особи українських судів, Генеральної Прокуратури та Служби безпеки України. А організатором рейдерської атаки, на думку інвесторів, був олігарх Павло Фукс.



Олігарх Павло Фукс

Прізвище Фукса менш відоме українцям, ніж прізвище Коломойського, Пінчука чи Ахметова. Це і зрозуміло – до 2014 року Фукс взагалі був російським олігархом і лише в 2015 році отримав українське громадянство. Це поки що, так би мовити, "висхідна зірка" серед олігархів.

Однак, як ми зараз побачимо, він швидко налагодив зв’язки з найвпливовішими особами держави. Так, журналісти фіксували візит Фукса до Адміністрації Президента, коли президентом був Петро Порошенко.

Помічали його й на приватному літаку разом із депутатом Віталієм Хомутинніком і головою правління "Укрнафтобуріння" Михайлом Бакуненком.



Депутат Хомутиннік та олігарх Фукса літають одни літаком

Таким чином, навіть китайська держкорпорація, яка входить до переліку найбільших корпорацій світу в рейтингу Forbes Fortune 500, почувається незахищеною в Україні, її намагаються "віджати". Як наслідок, по-перше, стосунки між Україною і Китаєм під загрозою погіршення. А це один із наших найбільших торгівельних партнерів.

По-друге, в цій історії зачіпається репутація всієї української держави. Китайська компанія вже почала підготовку до міжнародного інвестиційного спору проти держави Україна.

А що, власне, залишається їм робити? Вже і посол Китаю в Україні зустрічався з Зеленським до інавгурації. І представники китайської держкорпорації писали відкрите звернення до Президента Зеленського щодо спроби рейдерства проти них. А віз і нині там.

Хотів би нагадати, що в передвиборчій програмі Зеленського записано: "Я, як президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну". Проте, давайте без ілюзій – неможливо бути гарантом інвесторам, коли в країні відсутнє верховенство права і справедливі суди, коли відбувається тиск правоохоронних органів в інтересах політиків і олігархів.

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Чи впорається Зеленський і його команда з такими викликами? Ось від цього і залежить, продовжить Україна пасти задніх у рейтингу інвестиційної привабливості чи зможе вирватись на високі позиції.