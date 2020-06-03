Попри те, що SpaceX Ілона Маска поки не є публічною компанією, інвестори знайшли інший спосіб відсвяткувати успішний запуск астронавтів NASA в рамках місії Demo-2 30 травня 2020 року. Вони звернули увагу на інші космічні підприємства, акції яких торгуються на біржах, з-поміж них і Virgin Galactic (SPCE).

На початку торгів у понеділок, 1 червня, ціна на акції Virgin Galactic (SPCE) британського мільярдера Річарда Бренсона зросла на понад 6%, повідомляє CNN. Загалом цінні папери компанії зросли майже на 60% з початку її виходу на біржу в жовтні 2019 року.

Окрім успіху SpaceX, акції Virgin Galactic штовхають угору далекосяжні плани компаній. Зокрема, підприємство планує до кінця 2020 року здійснити перший у світі туристичний політ у космос.

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Як успіх SpaceX позначився на фінансових показниках інших компаній галузі

Оптимізм щодо запуску першої за дев’ять років пілотної місії NASA і SpaceX міг сприяти збільшенню капіталу й ринкової вартості багатьох інших компаній аерокосмічної галузі.

Наприклад, біржовий фонд Procure Space ETF, у який входять акцій підприємств космічної галузі, у понеділок, 1 червня, піднявся на 2,5%.

IPO SpaceX: що говорить Ілон Маск

SpaceX не входить до складу якого-небудь біржового фонду. Однак, якщо це станеться, то компанія Ілона Маска, ймовірно, матиме найкращий склад акцій у випадку, коли вона, усе-таки, стане публічною.

Наразі SpaceX оцінюється у 36 мільярдів доларів після останнього раунду фінансування. Таким чином, компанія є найдорожчою у світі з-поміж приватних підприємств. Сам Ілон Маск неодноразово стверджував, що поки не розглядає можливості виходу SpaceX на IPO.

Цікаво, що після запуску Crew Dragon на вихідних, акції виробника електромобілів Tesla, генеральним директором якої теж є Ілон Маск, зросли майже на 5%.