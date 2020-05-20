Акції Saudi Aramco відновили ріст: як нафтовий гігант пережив тривалий колапс на ринку – графік

Акції Saudi Aramco, найдорожчої компанії світу, та найбільшого нафтовидобувного підприємств, досягли рівня, зафіксованого ще до початку "цінової війни".

У вівторок, 20 травня, акції державної нафтової компанії зросли в ціні відразу на 3,09%, пише Markets Insider. У результаті вартість цінних паперів Saudi Aramco повернулася до рівня 5 березня, дати зустрічі країн ОПЕК+, що передувала початку “цінової війни” між Саудівською Аравією та Росією.

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Акції Aramco зросли на тлі збільшення світових цін на нафту та зобов’язаннях компанії щодо виплати дивідендів. Зокрема, 12 травня нафтове підприємство заявило, що виплатить дивіденди у будь-якому випадку, і падіння його доходів у першому кварталі 2020 року не стане завадою.



Динаміка ціни акцій Saudi Aramco / Markets Insider

Ринок нафти 2020 року: від "цінової війни" до від’ємних значень WTI

Ціна на акції ключових гравців нафтового ринку впали внаслідок обвалу цін на сировину в минулому місяці та поширенням пандемії коронавірусу. Як тільки попит на нафту почав знижуватися під впливом COVID-19, спалахнула "цінова війна" між Росією і Саудівською Аравією.

Тоді РФ відмовилася підтримати рішення Королівства знизити обсяги видобутку сировини, щоб стримати економічний занепад у світі. У результаті Саудівська Аравія, навпаки, збільшила нафтовидобуток і знизила ціни на сировину.

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Як знизилися акції провідних нафтових компаній у період з 5 березня і до сьогодні:

BP впали майже на 28%.

Royal Dutch Shell – на 26%.

Exxon Mobil опустилися на 9,5%.

Chevron – на 5%.

Через "цінову війну" пропозиція на ринку нафти досягла рекордних рівні, коли попит на сировину продовжував знижуватися. У квітні ціна травневих ф’ючерсів нафти WTI впала до негативного значення – мінус 37,6 долара за барель.

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Далі ринки нафти відновили ріст, як тільки почала діяти угода ОПЕК+, ухвалена на початку квітня. У рамках домовленості передбачено зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; на 7,7 мільйона барелів – із липня і до кінця 2020 року; на 5,7 мільйона барелів – із січня 2021 року до травня 2022 року.

Станом на середу, 20 травня, нафта Brent торгується по 35,72 долара за барель, а WTI – по 33,04 долара за барель.