Компанія Tesla, генеральним директором якої є Ілон Маск, стала однією з найдорожчих з-поміж світових автовиробників, а її акції досягли нової рекордної позначки.

Акції компанії Ілона Маска зросли на понад 7%, перевищивши позначку 1000 доларів за одну штуку, пише Bloomberg. У результаті ринкова вартість виробника електромобілів досягла 188,7 мільярда доларів.

Цікаво: Nikola Motor успішно дебютувала на біржі: що відомо про одного з головних конкурентів Tesla

У японської Toyota цей показник становить 215,9 мільярда доларів. На третьому місці з-поміж світових автовиробників за розміром ринкової капіталізації посів Volkswagen – 85,44 мільярда доларів.



Динаміка ринкової вартості Toyota, Tesla і Volkswagen / Графік Bloomberg

Чому акції Tesla подорожчали

Причиною такого значного зростання цінних паперів компанії Маска є високий попит на електрокар Tesla Model 3 у Китаї. Згідно з даними китайського Управління статистики, у травня в країні продано понад 11 тисяч авто Tesla.

Після оприлюднення цих даних акції компанії Ілона Маска у понеділок, 8 червня, уже перевищили попередній максимум 2020 року, встановлений ще в лютому. Зокрема, цінні папери торгувалися на рівні 933 доларів за одну штуку, тоді як у лютому їхнє рекордне значення становило 917,42 долара за одну штуку.

Станом на 20:10 за київським часом ціна акцій Tesla становила 1015,60 долара за одну штуку.

Загалом за рік цінні папери виробника електромобілів зросли в ціні майже у п'ять разів. Хоча упродовж цього періоду вартість акцій кілька разів Tesla різко опускалася.